巡演剛開跑！告五人「公開重磅喜訊」不藏了 被問攻進大巨蛋這樣回

記者徐珮華／台北報導 人氣樂團「告五人」今（11）日出席茶飲品牌「UG樂己」代言人記者會，推出與新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》聯名飲品「傻瓜奶茶」。月初才正式展開最新巡演的他們，受訪鬆口正在籌備更大規模的演出，水到渠成就會公布，也喊話歌迷「哈瓜」先期待近期的巡演，強調無論大小舞台都會全力以赴。 告五人出席品牌代言人記者會。（圖／記者趙于瑩攝影） ▲告五人出席品牌代言人記者會。（圖／記者趙于瑩攝影） 告五人受到UG青睞，連續2年擔任年度代言人；被問到是否有意投資加盟，犬青坦言術業有專攻，現階段希望先把本行做好，雲安也認為音樂工作已經相當忙碌，對於品牌一路相挺、協助曝光表達感謝。而告五人近來代言邀約不斷，雲安許願接下眼鏡、吉他品牌代言，甚至語出驚人表示想代言飛機，被團員笑虧實際一點。 雲安（上）、犬青（下）目前沒打算開啟副業。（圖／記者趙于瑩攝影） ▲▼雲安（上）、犬青（下）目前沒打算開啟副業。（圖／記者趙于瑩攝影） 雲安（上）、犬青（下）目前沒打算開啟副業。（圖／記者趙于瑩攝影） 月初結束巡演宜蘭場的他們，緊接著還有台北、台中、高雄演出。雲安有感而發表示，宜蘭場演出結束後，有種回到剛出道的感覺，這種悸動難以形容，或許只有團員們才能體會，除了安慰來不及參與到過去而惋惜的歌迷，也想藉此找到初心。至於未來規劃，告五人預告小型巡演結束後，將帶來更大規模的演出；被問到是否有望攻進大巨蛋，團員謙虛表示「先小巨蛋啦」。 談到演出前如何紓壓，容易感到焦慮的犬青會藉由訓練呼吸、喝無糖茶緩解，哲謙和雲安則是分別透過熱身、吃吃喝喝舒緩壓力。3位團員除了規律運動，也會定期進行健康檢查，目前數值一切正常，對於演藝圈大前輩沈玉琳罹患血癌的消息，感嘆「身體健康是這個世代最奢侈的事」。 哲謙平時會透過熱身，舒緩上台前的壓力。（圖／記者趙于瑩攝影） ▲哲謙平時會透過熱身，舒緩上台前的壓力。（圖／記者趙于瑩攝影） 而同門「麋先生」貝斯手以諾日前升格當爸，告五人表示工作結束得知喜訊便立刻送上祝福。被問到是否有意成為乾爹、乾媽，告五人笑說聽起來不錯，不過還有麋先生其他4位團員、同公司前輩宇宙人排在前頭，可能還輪不到他們。