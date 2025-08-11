閏六月讓父親、情人兩節兼顧！勤美洲際節慶限定專案持續到月底

每年八月父親節常會與七夕中國情人節撞期，今年因為農曆閏6月，兩個重要節日相隔達三星期，不少飯店業者趁勢把原本的父親節限定專案延長，以台中勤美洲際酒店為例，在8月一整個月都有慶限定饗宴及住房專案，同時搭配MINI Taiwan 推出 MINI Green Traveling 聯名住房專案，從父親節持續到七夕情人節都能享有理想的度假方案。 勤美洲際酒店指出，到8月31日前，酒店旗下四大餐廳依循各自的品牌個性與料理哲學，推出期間限定節慶套餐。其中榮獲米其林指南入選的明娟樓，由中餐行政總主廚吳錫卿 領軍廚藝團隊，將廣東菜的雅韻與四時之味融入一席席宴饗之中。 在這裡，每一道菜皆是節氣的註解，也是時光的書頁，透過文火慢煨、刀工細琢，將季節與情感層層疊進味蕾之中。今年七夕情人節推出「雙心共語映雙心」。迎賓的「雙心珍味迎賓碟」，以松露生蠔的濃郁海香、玫瑰油雞的花香嫩滑、橙香煙燻鴨的果香醇厚，鋪陳柔情序曲。主菜「松露蒜香龍蝦舞」讓龍蝦的鮮甜與松露的馥郁在蒜香間起舞；「玫瑰紅酒醇香牛」粉嫩細膩的肉質浸潤著紅酒與玫瑰花瓣的浪漫芳香。最後，「映雙心甜點」以雙心相映的造型盛放，搭配香檳與茶飲，讓甜蜜在唇齒間久久停留。 全站首選：楊柳颱風將以最強狀態登陸！不受垂直風切影響 侵台機率升至8成 采月鍋品 Cai Yue Hot Po是專注於「廣式湯頭、頂級食材、桌邊服務」的高端火鍋餐廳，承襲粵式「清、潤、和、厚」的湯藝精神，將火鍋升華為兼具溫度與儀式感的饗宴。在七夕情人節前推出「海饗如初・獻情七夕」，以粵式湯藝鋪陳浪漫山海盛宴。餐前由「廣式熏魚」作為序曲，低溫慢熏至金黃的魚肉帶著淡雅木香與細膩鹹香，為接下來的主鍋饗宴揭開序幕。湯底清澈卻層次豐富，精選「帝王蟹腳」甜美飽滿、「北海道干貝」厚實柔嫩、「日本A5和牛」雪花油脂細膩、入口即化，肉香與湯韻交融，令人難忘。最後以七夕限定甜品收尾，甜美如戀人低語，將浪漫延續。 座落於草悟道綠廊旁的沐檸 IL LIMONE，將義大利料理的純粹精神融入當代餐飲美學，新任西餐行政主廚