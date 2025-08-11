夏威夷遇海嘯警報驚魂 修杰楷曝「家人分散」實況！咘咘個性謹慎嚇壞了

記者杜沛學／台北報導 修杰楷出席珠寶品牌活動。（圖／記者杜沛學攝影） ▲修杰楷出席珠寶品牌活動。（圖／記者杜沛學攝影） 修杰楷與賈靜雯帶女兒們過暑假旅行，前陣子到夏威夷時，遇到海嘯警報，11日修杰楷出席珠寶活動，透露當時賈靜雯帶咘咘去打高爾夫球，他則帶波妞去玩滑板、動物園，一家人分開行動，對於緊急情況不能即時見到家人比較慌張。 賈靜雯與咘咘到球場，距離僅約半個小時的車程，結果球場及附近商店全部都緊急封閉要撤離，她們叫不到車回程，修杰楷也無法去接，咘咘個性比較敏感，就有點被嚇到滿緊張的，但還好媽媽都在身旁安慰，最後花了約2個小時才回來，還好最後還是順利團聚。 修杰楷結束假期出席活動。（圖／記者杜沛學攝影） ▲修杰楷結束假期出席活動。（圖／記者杜沛學攝影） 父親節剛過，修杰楷笑說：「該付清的都有付清！」尤其美國消費很高，他坦言有點被嚇到，目前還不敢算總共花了多少。一家人出去吃飯時，他通常都是讓老婆、小孩先點餐，「因為她們都是小鳥胃，又都想吃」。他自己沒點什麼，但都可以吃得到。 女兒們則是送了電子板卡片給他，沒有實質禮物，但修杰楷笑說：「但是還是很感動啦，他們還知道那天是父親節，我就很開心了。」、「有她們在身邊就很開心。」 修杰楷父親節收到女兒們的電子卡片。（圖／記者杜沛學攝影） ▲修杰楷父親節收到女兒們的電子卡片。（圖／記者杜沛學攝影） 更多三立新聞網報導 獨／聽損兒確診過動症！台8女星認了暴怒打小孩 崩潰痛哭後悔當媽 林逸欣富養長大！家人曾「斷金援」逼分手 張睿家妻也PO拜別父母感人片 金鐘女星挺二胎孕肚安慰哭鬧大寶 兒突然冒出一句話！驚呼：好暖心 喜獲金孫紅包有多少？台8男星給出驚人數字！「女兒」當場傻眼哭笑不得