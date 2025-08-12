李千娜首同框21歲愛女！如鏡子反射「複製貼上」…震撼畫面曝光

記者徐珮華／綜合報導 女星李千娜21歲愛女顧穎，日前參賽選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》被認出星二代身分，母女倆極其相似的面貌一度掀起熱議。兩人日前才在節目同台，沒想到節目尚未播出，李千娜昨（11）日就搶先曬出同框畫面，神基因就連本人也忍不住直呼是「複製貼上」。 李千娜（左）與顧穎（右）外型神似。（圖／翻攝自李千娜、顧穎IG） ▲李千娜（左）與顧穎（右）外型神似。（圖／翻攝自李千娜、顧穎IG） 李千娜與顧穎在社群平台分享一段創意影片。畫面中，李千娜在一大面鏡子前走動，豈料當她離開鏡面末端後，對面的反射成像竟仍然保留，不僅穿著、動作相同，側面輪廓也十分相似。不過仔細一看，對方其實並非李千娜，而是遺傳她良好基因的顧穎，母女倆外型神似，面對面宛如鏡像反射效果。 李千娜（右）與顧穎（左）面對面，就像是照鏡子的效果。（圖／翻攝自李千娜IG） ▲李千娜（右）與顧穎（左）面對面，就像是照鏡子的效果。（圖／翻攝自李千娜IG） 隨後兩人輪番演唱李千娜名曲〈不曾回來過〉，清亮嗓音顯見好歌喉也完美傳承。影片一出，圈內好友木星、曾沛慈、方琦紛紛驚呼「嚇死我啦」、「真的嚇死！我一直想說這是什麼特效」、「超有創意！真的是一模一樣」，李千娜也開玩笑喊話經紀人「如果我時間不夠用，你可以發顧穎」，引發廣大迴響。 更多三立新聞網報導 上月才同框沈玉琳！萁媽悲曝「親姊也罹血癌」41字溫情喊話：想你 魏如萱熱戀小21歲Ian！命理師曝「閃婚時間點」結局恐如大S具俊曄 36歲荔枝兒死訊藏2個月！老公悲揭「最後訊息」慟喊：真的好突然 撞臉已故大S爆紅！24歲女大生正面回應了 網淚：隱姓埋名去旅行