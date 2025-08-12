美國矽谷發明展 台灣奪14金大放異彩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）美國矽谷發明展昨天落幕，台灣代表團獲得14金9銀1銅，為本屆最大贏家之一；學生代表廖宸誼以一款 「具煞車和稱重功能的行李箱」 獲得金牌，展現台灣年輕世代創造力，及學生作品在國際舞台的競爭力。 美國矽谷發明展（Silicon Valley International Invention Festival）8至10日在加州聖克拉拉（Santa Clara）會議中心舉行，提供將發明商業化、及打入美國市場的機會。 駐舊金山辦事處經濟組發布新聞稿指出，台灣代表團本屆參賽榮獲14金、9銀、1銅，金牌數量名列前茅，並囊括多項大會及國際特別獎，為本屆最大贏家之一。 根據聖克拉拉會議中心官網，超過30個國家和地區的發明家、研究人員、企業、及組織參賽，作品超過300件，涵蓋醫療科技、環境保護、智慧生活、工程設計等領域。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 新聞稿提到，本屆展會中，來自台灣的學生代表廖宸誼以「具煞車和稱重功能的行李箱」驚豔評審，這款設計巧妙結合旅行安全與便利性，讓行李箱在移動中可隨時制動，並能即時測量重量，避免超重費用與搬運困難。此作品榮獲金牌，不僅彰顯台灣年輕世代在設計上的創造力，更展現學生作品在國際舞台的競爭力與市場潛力。