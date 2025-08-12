捷克媒體人遊台灣讚親切熱情 少數講「我是捷克人」就開門國家 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉郁葶布拉格11日專電）捷克主流媒體副總編輯近期撰文分享遊台心得，稱台灣是少數幾個只要說「我是捷克人」就打開大門的友善國家之一。他讚賞台灣因多元文化融合，造就獨特而親切的氛圍，擁有熱情友善的民情、豐富美食與便利交通，並指出「忽略台灣很可惜」。 捷克主流媒體Novinky.cz副總編輯金秋爾（Jakub Kynčl），近期發布「在少數幾個只要說『我是捷克人』就打開大門的國家之一」（V jedné z mála zemí, kde věta „Jsem Čech“ otevírá dveře）為題的文章，分享在台灣旅遊的見聞與心得。 金秋爾在文中寫道，台灣是一個多數捷克人不會考慮去度假的地方，無論是因為與中國關係緊張，或因為在媒體上鮮少被提及，「這些都是非常可惜的。」 金秋爾說：「當我們看到世界各地的旅客這幾年蜂擁而至，擠爆日本各大景點時，能找到像台灣這樣還沒被『攻佔』的替代選擇，其實很不錯。」 金秋爾回憶，剛入境台灣時聽到：「啊，捷克人，歡迎歡迎！」他說：「這是我們在入境時聽到的第一句話，讓人覺得發自內心的真誠。」