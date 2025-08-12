喝無毒水！譚敦慈只取「這時段」自來水煮來喝 喝山泉水、瓶裝水好嗎？

多喝水讓肌膚水潤、降低血液黏稠度、加速新陳代謝，是維持健康的重要習慣，但喝什麼水最安全？「無毒教母」譚敦慈透露，她不喝山泉水、瓶裝水、放太久和喝過的水，也不在早上取自來水飲用， 只會在晚上時段取用自來水煮開水。 山泉水沒消毒 含藏致病原 有些民眾喜歡喝山泉水，尤其用來泡茶，但林口長庚毒物科護理師譚敦慈在健康節目中指出，她並不建議！因為山泉水沒有經過殺菌，過去曾發現有人用山泉水洗手，剝橘子吃，結果水裡有蟲卵，寄生蟲就這麼吃進肚子裡。 看更多：早上第一杯水別喝錯！這樣喝預防血管阻塞、穩血壓 純水喝太多危險 譚敦慈指出，近期日本發生2起食物中毒案，禍首是因為用山泉水煮飯，竟造成諾羅病毒集體感染。另外，用來盛裝山泉水的容器多是塑膠桶，很容易造成二次汙染，喝下塑膠微粒。 常喝瓶裝水 喝進塑膠微粒 瓶裝水的問題也是一樣，除非外出旅行需要，譚敦慈說她不喝瓶裝水。她指出，根據美國一項研究，喝自來水的人平均每年會喝下4000顆塑膠微粒；但如果是習慣喝瓶裝水，則會喝下高達20萬至30萬顆的塑膠微粒，長期下來可能影響健康。 譚敦慈說，她也不喝早上打開水龍頭的自來水，因為自來水在水管裡靜置了一整夜，有可能摻雜了水管裡的重金屬或其他有害物質，她建議用這些水拿來盥洗或清洗物品，但別當飲用水。 看更多：很多人都錯了！陳月卿只喝這種水 提升免疫力效果好 無毒教母只取晚上自來水 煮水也開排油煙機 譚敦慈說，她都是晚上煮完飯、洗完澡，再取自來水煮開水。然後就取一桶水把它燒開，她都喝自己家裡煮的開水，而晚上時段的自來水最乾淨。她建議在家煮開水前，先開排油煙機，尤其是颱風過後，自來水可能添加比較多的氯消毒，開排油煙機幫助排除水中可能揮發的氯氣，降低吸入風險。 千滾水有毒？除氯不良像喝消毒水 至於網路上流傳「千滾水有毒」的說法，譚敦慈澄清，反覆煮沸的水本身並沒有毒，但若是家裡熱水瓶的除氯效果不好，反覆加入生水的結果，氯氣就在裡面循環，喝到最後，容易會有消毒水的味道。 水杯常清洗