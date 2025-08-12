iPhone變革…一張嘴就能操控 台積電、鴻海等台鏈吃補

彭博報導，蘋果準備在2026年春季推出全新AI功能，能讓iPhone實現真正的全語音控制，讓iPhone「用講的就能操作App」。法人看好，iPhone AI功能大躍進，將有助刺激買氣，台積電（2330）、鴻海、大立光、美律等供應鏈業績同步吃補。 業界人士指出，目前iPhone已可透過語音助理Siri完成打開App的動作，但無法進一步操作App相關內容，蘋果為了能強化用戶體驗，打算將AI功能整合到Siri，從而實現真正的免觸控操作體驗。 不過，由於技術挑戰因素，蘋果上述功能無法趕上即將來臨的9月新機發表會，可能要等到明年春天透過軟體更新才能使用。市場預期，此一人機介面革新，將會是蘋果推出Siri以來最大的變革，並有望成為業界標竿。 據知情人士向外媒透露，這項能讓Siri像人類一樣操作App的語音控制技術，才是讓蘋果內部寄予厚望的變革核心，因為此一技術能真正打造出與其他品牌廠的差異化，吸引消費者埋單。 換言之，蘋果打算將Siri成為iPhone的「免持」控制器，讓用戶動動嘴就能完成手機在絕大部分App上的操作，而升級過後的AI Siri也將被賦予前所未有的能力，能精準執行App內部執行複雜的多步驟任務。 舉例來說，未來用戶可以透過Siri，以語音指令的方式，找到一張照片，並且進行編輯、發送，甚至完成在社群媒體上的發表與評論，或者是在購物App瀏覽時，用語音方式將商品添加至購物車，期間將完全不必進行手來觸控操作。 若從硬體角度來說，業界人士分析，蘋果革新iPhone語音功能的同時，首先是處理器晶片必須具備AI運算能力，而為了達到精準的收音功能，麥克風規格也必須是高階，才能提升Siri的辨識能力，進而完成精準的語音操作。 【看原文連結】 更多udn報導 楊柳颱風襲台1圖曝4地「雨下到發紫」 網嘆：躲不掉了 被回水管吸住…4個成人拉不動 6歲童命喪酒店戲水池 江振誠從小吃到大！50年老店老闆猝逝 最後營業日曝 網封傳奇童顏！47歲女星美貌開外掛 網驚：真的是本人