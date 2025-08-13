拆局｜人才計劃忌變「雙非」翻版 解答四個「問號」防盲吸人才

短短三年吸引22萬人才來港，遠超原定目標，亮麗的KPI成績背後，香港的教育、醫療、住屋是否應付得到，引起全國政協副主席梁振英連番撰文關注，借當年「雙非」政策鑑今，反思香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額帶來極大不確定性。 政圈相對平靜，港區全國人大代表陳曼琪是少數主動回應梁振英觀點的政界中人，她說要由高層次統籌香港人口政策，以港人安居樂業優先，「盲吸」人才幫不到香港，又令到香港本地人覺得不公平。她建議香港思考四個「問號」：整體社會如何能安居樂業？外來人才如何能真正幫助香港？人才是否符合香港當前的需求？人才來港後如何更好適應和融入本地社會？ 不過，當局其中一個反駁人才政策質疑的觀點，是搶人才有助穩定樓市，空置率大致平穩「幸保不失」。作為地產界老行尊的地建會執委會主席梁志堅認同有助提振樓市，尤其對空置的單位有裨益，不過坦言暫時未見到人才對單位需求很大，承認租務交投旺了，但未見十分顯著。 梁振英（歐嘉樂攝） 梁振英連番關注濫用人才計劃 「雙非」告誡香港考慮承受力 梁振英打從二月開始，已在社交平台已開腔關注人才政策，批評有內地人借「人才」名來港，只為子女升學或內地享稅優惠，至本月更在兩星期內六次撰文詳談人才計劃的問題。他的關注點在於各類人才計劃已經批出22萬個申請，反問「如果有一半個案帶同家人來定居，香港的教育、醫療、住屋怎樣應付？到時再算？」他認為香港永久性居民身分不能打折促銷，人才審批必須嚴辨真偽。 他兩次借當年叫停的「雙非」政策，告誡人才計劃勿重蹈「雙非」覆轍，促政府科學預測人口變化。（林若勤攝） 前車可鑑，他兩次借當年叫停的「雙非」政策，告誡人才計劃勿重蹈「雙非」覆轍，促政府科學預測人口變化。以教育界為例，他說現在要面對雙非學生的學額問題，問題源於當年政府不僅容許雙非孕婦來港產子，而且名正言順地為雙非在公私立醫院設配額，將這種行為合理化、正當化，產科賺到盤滿缽滿，雙非嬰回去內地，父母沒有移居香港，香港人口老化問題沒有解決，反而為大學學額供需問題帶來極大的不確定性。 勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會直播） 孫玉菡隔空回應 兩原因力陳人才不留港也有利 梁振英拋磚引玉，負責人才計劃的勞福局局長孫玉菡兩次隔空回應人才政策的質疑，他認為人才不留港也對港有利，「唔啱咪分手」，即使不留下，過程中來港住酒店等消費亦只會對香港有利。他又說去年20至34歲年齡層的人口較10年前下降約24萬，導致住宅物業需求減少，幸有搶人才措施帶來新客源，空置率才大致平穩，「幸保不失」。 選委界立法會議員陳曼琪。（直播截圖） 觀乎政圈相對平靜，港區全國人大代表陳曼琪則主動回應梁振英的觀點，兩人有異曲同工之處。今年三月兩會期間，陳提出題為「發揮香港國際高端人才聚集高地優勢，優化粵港澳大灣區人才流動資源配置」的建議。內容提到建立粵港澳大灣區人才流動數據平台，改善人才資源配置發揮協同效應，避免人才同質化。 輸入人口目的從團聚變為提振經濟、勞動力 陳曼琪向《香港01》表示，撰寫建議書前有分析香港人才政策，包括香港過去20年，由單程證至後期各類簽證也有研究。由一般就業計劃、輸入內地專才、科技人才、優秀人才、高端人才、甚至內地學生到香港的學生簽證、到今日的高才通。她形容多年間的轉變，輸入人口已經從當初純粹為了團聚，轉趨到吸引人才，對香港經濟、勞動力、有正面作用幫到香港。然而，隨著相關數字持續增加，是否應該無限制地吸納人才？陳曼琪認為並非如此。 陳曼琪。（歐嘉樂攝） 陳曼琪倡評估人才政策影響 「盲搶」人才令港人不公平