沒有台灣！2024年全球10大最繁忙航線出爐 有9條在亞太

2024年全球10大最繁忙航線出爐，有9條在亞太。（彭博資料照） 高佳菁／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕2024年全球前10大最繁忙航線出爐，有9條在亞太，根據國際航空運輸協會（IATA）調查顯示，亞太地區在全球最繁忙機場對排名中佔據主導地位，其中濟州島-首爾（CJU-GMP）是全球最受歡迎的航線，去年乘客數量達1320萬人次，而前10大中，只有吉達-利雅德（JED-RUH），不在亞太地區。 IATA發表《2024世界航空運輸統計報告書》顯示，國際頭等艙（包括商務艙和頭等艙）旅行增加了11.8%，超過了全球經濟艙旅行11.5%的增幅。預計2024年國際頭等艙旅客總數將達1.169億人次（佔國際旅客總數的6%）。 請繼續往下閱讀… 就百分比成長而言，亞太地區領先其他地區，其高端旅客數量年增22.8%，達到2100萬人次，儘管經濟艙旅客數量的成長速度低於其28.6%的增速，達到5.008億人次。 在歐洲、拉丁美洲、中東和北美，高端旅客的增幅超過了經濟艙旅客。歐洲仍是國際高端旅客的最大市場，高端旅客數量達3930萬人次，而高端旅客 在所有旅客中所佔比例最高的是中東地區，為14.7%。 亞太地區在全球最繁忙機場對排名中佔據主導地位，前10大中，就佔了9條，至於前10航線，依序為濟州島-首爾、幌飛往東京羽田機場、福岡飛往東京羽田、河內飛往胡志明、墨爾本飛往雪梨、吉達飛往利雅德、孟買飛新德里、東京飛往沖繩、上海飛深圳、北京飛上海。