(影) 中國經濟寒冬來襲！ 上海陸家嘴大量商鋪倒閉 女子拿刀抵自己脖子討錢

中國的經濟環境近年持續惡化，越來越多民眾被欠薪或面臨失業問題，許多商家也陸續關門結束營業，就連最繁榮的上海也不例外。近期有外媒報導稱，上海出現大規模的「消費寒冬」，大量商販先後關閉，就連五星級酒店都「放下身段」爭搶親民小吃的市場。另一方面，經濟困境在中國社會中衍生的各種矛盾，也成為了網友們的關注焦點。 根據《大紀元新聞網》今 ( 13 ) 日報導，中國最繁華的都市上海近期也受到經濟寒冬的波及，從上海市中心到曾經人流湧動的浦東新區，都呈現大量商鋪關閉的畫面，甚至就連上海金融中心的陸家嘴地區也無法倖免。該報導也進一步指出，除了一般商鋪外，就連曾經瞄準高端餐飲市場的五星級酒店也受到經濟寒冬衝擊，被迫開設「社區食堂」爭搶路邊攤市場，令體量較小的餐飲業者背負更大的生存壓力。 推主「李老師不是你老師」也在 X 上分享影片，揭示上海在經濟寒冬衝擊下的悲慘現狀。「李老師不是你老師」表示，該影片拍攝於上海陸家嘴核心商圈的「上海第一八佰伴」附近商場，曾經熱鬧的陸家嘴商圈如今顯得格外冷清，大量商販停止營業後，留下空蕩的店鋪，商場內也幾乎看不到其他逛街的民眾。 另一方面，隨著越來越多商販倒閉，許多中國民眾的生活也受到了衝擊。「李老師不是你老師」的另一篇推文指出，當地時間 11 日，一名曾在山西運城好仕途教育諮詢有限公司接受培訓的女子因不滿公司臨時更換授課老師，決定不參與後續的課程並要求公司退還學費。在與公司職員爭執的過程中，該名女子拿出刀具架在自己脖子上，相關影片引發大量網友討論。 X 推主「海外爆料」則發布影片稱，當地時間 7 日，一名從黑龍江省跑到江蘇省找工作的 68