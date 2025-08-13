天心《我們六個》被小三害死 親自上陣演大體

天心在太平間親自演屍體，戲裡老公馬志翔跟六個孩子哀傷萬分。（大愛提供） 大愛劇《我們六個》自8月5日起開播才一週，就在網路聲量分析平台「網路溫度計」的台劇口碑聲量排行榜中，一舉衝上週榜第2名！今天將播出第7集，天心遭戲裡小三狠心燙傷感染而離世，天心親自上陣演出遺體，劇組更請來專業化妝師細緻刻畫燙傷痕跡，真實到讓人不敢直視。拍攝時，所有演員情緒緊繃到極點，空氣凝結，沒有人敢鬆一口氣。 《我們六個》第六集在YouTube大愛劇場頻道晚間8點播出時，累積近4,500人同時觀看，邊看邊在雲端一起熱烈討論劇情，就連播完結束後，還有2,300多人留在線上沒有離開。一大片網友狂罵馬志翔「每次看到那個虛偽噁心可惡的林達生，我就轉台」「爸爸自作孽害家害己」「那個媽讓人看了會生氣，那種男人還相信他」「為什麼渣爸爸要出現」。 《我們六個》孩子追問馬志翔和小三關於母親的死因。（大愛提供） 天心一次又一次接納馬志翔，卻換來接連地傷害，讓網友心疼直呼「她簡直是聖母！」「為什麼要這樣欺負媽媽？」。8月13日播出的第7集，天心悲慘的命運終於走到盡頭，太平間的場景，成為全劇情感最濃烈的高峰，六個孩子與父親的衝突在這個空間全面引爆，激烈對話與壓抑已久的情緒，在冰冷的空間裡炸裂。馬志翔感嘆「『愛與恨是一體兩面』」，這分愛恨交織的情感在太平間的戲中展現得淋漓盡致」。第7集播出，觀眾將無法逃避那股壓倒性的悲傷，隨著六個孩子的哭喊，一起淚水決堤。 天心在《我們六個》飾演善良陽光的母親。（大愛提供） 劇中演員還有焦曼婷，飾演大哥作賢長大後的太太，她說第一時間看到劇本是震驚的「這世界上真的有這種事發生嗎？」，接拍後反而會想「如果換成自己，會怎麼做？」。劇中太太的角色其實也是焦曼婷對自己未來為人妻的想像「是能接住另一半所有的情緒與狀態，不管好壞，彼此都能互相扶持」。而身為星二代也會揹負輿論，焦曼婷說「星二代的壓力跟作賢的比起來，真的不算什麼。」 安乙蕎飾演的是長大後的六妹品秀，剛好她自己也是家中最小的孩子，很能感受到哥哥姊姊的愛，她自己在家中也會安排旅行跟遊戲，創造回憶，最大的不同是「我是很幸福的小孩，還有完整的家」。六個孩子長大後，安乙蕎印象深刻的一場戲，是大家聚在一起幫品秀過生日「說出大家心裡害怕的地方」，家人能互相分享、鼓勵彼此是非常難得的。而且安乙蕎還不小心把台詞講了一個怪音調，拍完後，所有人全都笑到不行。 安乙蕎在劇中飾演長大後的六妹品秀。左：陳妤。右：黃薇渟。（大愛提供） 更多鏡週刊報導 昆凌32歲生日 靠周杰倫肩膀放閃 關穎自曝14歲起「零空窗」 劈腿也被劈：不要以為自己冰清玉潔 Tizzy Bac巡演加碼2站 「Sit Down Please」全座席讓粉絲邊坐邊嗨