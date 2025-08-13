退休夫妻省存700萬＋繳清房貸，「不留負擔」竟成爭產導火線！3方向規劃老後財：用剩的才是遺產

日本一對67歲夫婦在退休前繳完房貸、2個兒子已婚成家，自己也存夠了養老金，2年前展開令人稱羨的第二人生。沒想到兩老為避免孩子爭產，提早告知資產狀況，反倒成了引爆家庭紛爭的導火線。 對此，專家建議適度告知子女自己的資產狀況確有必要，以備人生突來的風雨，但無論如何規劃，都要優先把自己照顧好。熟齡族應在即將退休或已退休後盤點資產，以此規劃往後的生活形態與開銷，可將財產分為「必須用到」、「可能會用到」以及「享受人生的所需花費」3個方向來思考，扣除這3個部分之後剩下來的，才會是留給孩子的遺產。 據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的橋本先生在2年前退休，同齡的太太也結束兼職工作，夫妻倆存下3,800萬日圓（約新台幣770萬元）退休金，另外每月有26萬日圓（約新台幣5.3萬元）年金收入，加上房貸已繳清、2個兒子成家獨立，依日本財團法人生命保險文化中心調查「悠閒安穩的老後」月支出約需39萬日圓（約新台幣7.9萬元），兩人生活堪稱無虞。 因此退休後，他們馬上報名銀髮族旅遊團，走訪古蹟名勝，彌補過去忙於工作跟育兒的日子。夫妻倆一邊規劃下一次的旅行，一邊享受年節團聚、含飴弄孫的時光，第二人生過得充實無比。 領取退休年金後，橋本夫妻也開始思考人生規劃、終活與遺產事宜，並趁著新年2個兒子回家時召開家庭會議，告訴他們： ●爸媽年金足以應付日常，不會成為子女負擔； ●預估3,800萬日圓資產能留下一半，成為遺產； ●老家住宅在兩人身後可出售，由兄弟平分； ●萬一發生變故，希望兄弟和平分財產，不起爭執。 2個兒子對此沒有異議，讓橋本夫婦鬆了一口氣。但家庭會議結束前，37歲次子卻開口問：「能不能提早拿到部分財產？」原來，他疫情後薪資減少，加上物價上漲、房貸與孩子教育費的三重壓力，難以負擔生活，所以向爸媽求援。而40歲長子聽到弟弟的話，也表示若爸媽經濟有餘裕，也希望能提前獲贈部分資金。 捨不得兒子受苦，資助孫子學費變錢坑 面對兒子們突如其來的要求，橋本夫婦陷入兩難：一來怕提早分產，萬一夫妻倆活得比預期久、或是需要長照等不可預測的支出，錢會不會不夠用？另一方面，看到孩子們陷入困境又不忍袖手旁觀。於是他們決定以「將來若夫妻一方有事，兒子們需共同照料」為條件，資助孫輩的學費。 據日本政府規定，若由父母直接支付兒孫生活費或教育費，不需課贈與稅，橋本夫妻認為這樣可以稍微減輕2個兒子的經濟負擔。 沒想到這竟是巨大錢坑的開端！因為橋本家共有4個孫子，假設他們全考上4年制大學，並由祖父母負擔一半學費，總金額就可能高達1,000萬日圓（超過新台幣200萬元）。 而且2個兒子食髓知味，進一步要求橋本夫婦增加給孫輩的零用金，甚至頻繁返鄉開口要錢，從原本一年2次變成常態，最後甚至提出要爸媽補貼生活費。更糟的是，兩個媳婦還開始為「誰得到援助多」而發生爭執。 3成父母金援成年兒女，加深退休焦慮 現已進入百歲時代，隨著平均壽命延長，如何有智慧地管理資產，是老後必修的學分。調查顯示，許多家庭因未充分討論贈及與繼承導致糾紛，而父母出於善意的生前贈與，也可能引發手足間的不公平感。 橋本夫婦原本以為，提前說明資產狀況能避免孩子爭產，未料反成了家庭矛盾的導火線，也讓夫妻倆感嘆：「早知道會變這樣，也許當初我們就不該那麼拼命存退休金…等錢都用光了，兒子們大概就不會再來要錢了吧！」