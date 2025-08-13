跟團蟑螂？公嬤參加旅遊團「4親友附身式自由行」一路尾隨 導遊傻眼了

記者李育道／台北報導 一家六口出遊，只有阿公、阿嬤正式參加旅行團，剩下四名家人則選擇自助旅行，卻全程「緊跟團體吃住」行程。（圖／資料照） ▲一家六口出遊，只有阿公、阿嬤正式參加旅行團，剩下四名家人則選擇自助旅行，卻全程「緊跟團體吃住」行程。（圖／資料照） 出國旅遊竟然能玩出「附身式自由行」？有導遊在網路抱怨，有一家六口出遊，只有阿公、阿嬤正式參加旅行團，剩下四名家人則選擇自助旅行，卻全程「緊跟團體吃住」行程，導遊不理會，事後還被客訴「態度不佳」讓他傻眼。 導遊在臉書社團「靠北旅遊業」分享，這四名自由行旅客出發前就以阿公、阿嬤的名義，不斷向旅行社打聽餐廳、景點停留時間等細節。等到飛抵當地機場，他們早已租好車自駕，接著竟然天天尾隨團體行程，「團員去哪吃飯就跟著進去，飯店也訂同一家」。 更離譜的是，有些只接待團體的餐廳他們無法進入，「就乾脆坐在玻璃窗外吃便利商店，邊看團員用餐」；若能進同場餐廳，還當面向其他團員抱怨「參團很貴」，炫耀自己搭廉價航空一人省下萬元。 若能進同場餐廳，還當面向其他團員抱怨「參團很貴」，炫耀自己搭廉價航空一人省下萬元。（示意圖／pixabay） ▲若能進同場餐廳，還當面向其他團員抱怨「參團很貴」，炫耀自己搭廉價航空一人省下萬元。（示意圖／pixabay） 除此之外，導遊說若到景點，他們甚至自動站到團體旁邊聽導覽，還對集合時間指指點點，抱怨「蛤～這麼短喔」，甚至找店購物時也敢來問導遊，而導遊當然不理會他們。至於住宿遇到房間問題時，更假借阿公、阿嬤的名義向導遊求助，被識破後還一臉不悅。 導遊說若到景點，他們甚至自動站到團體旁邊聽導覽，還對集合時間指指點點，抱怨「蛤～這麼短喔」。（示意圖／資料照，非當事人） ▲導遊說若到景點，他們甚至自動站到團體旁邊聽導覽，還對集合時間指指點點，抱怨「蛤～這麼短喔」。（示意圖／資料照，非當事人） 導遊無奈表示，原以為旅程結束回到台灣，就能脫離這奇葩家庭，沒想到事後這四人還以阿公、阿嬤的名義投訴導遊「服務態度不好」讓他超級傻眼「到底哪裡有X啊，怎麼瘋人院的這麼多，有這樣附身式自由行的喔」。 文章曝光後，立刻引發熱論，網友紛紛留言「省錢省成這樣」、「我碰過，女兒在韓國唸書，家人則参團，她在機場接機後還偷溜上車，被我們發現請下車後，那5天那女兒就像背後靈一直跟著了」、「太強了，這我近期聽到最魔幻的鬼故事」、「奇葩的解壓縮家族」、「真的是妖魔鬼怪，讓人無法言喻。可能他們還覺得自己又聰明又厲害，完全不懂啥是不要臉」。 也有人建議「這種狀況必須以維護其他團員權益及安全為理由向所有團員說明並警告該家屬團，當其他團員都理解問題就會站在領隊這邊，之後就不難了」。 更多三立新聞網報導 科展抄襲遭撤錄！台中一中「學霸高同學」傳分科考回台大醫 校方回應了 歷程造假遭5校退貨「楊同學放榜了」校方證實考上成大醫學系 IG發文 2025必比登／獨家專訪！台灣辦桌融法國菜