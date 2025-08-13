男團成員單飛辦見面會！私下來台多次 預告「來酒吧野生捕獲我」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導 韓國歌手、演員永才去年5月甫從軍隊退伍，以「BANG&JUNG&YOO&MOON」的名義和團員們一起進行活動，也來過台灣舉辦演唱會，8月31日他將以個人身分，來台舉辦粉絲見面會「游泳」，他表示：「沒想到能這麼快就再次來到台灣見粉絲，真的非常感謝也很幸福。」更透露其實從去年開始，就算沒有行程安排，也常常來台灣旅行，甚至這次的歌曲《Dive》歌詞也是在台灣寫的。 永才來台舉辦見面會。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS） 永才從去年開始一直到今年初，都跟著其他三位前成員一起活動，舉辦演唱會見到許多久未相逢的粉絲，他提到：「每一次都收到了很大的愛，對我來說是很大的力量。當時在舞台上我還說過，就算一段時間什麼都不做，也會因為這份愛而覺得非常幸福。如果這次也能再收到大家的喜愛，我會非常感激，也希望能把這份愛回饋出去。」 永才也透露出國旅行的時候，很喜歡去游泳，也促成他選擇「游泳」這個主題，因為在水裡感覺很自在跟放鬆，「我希望和大家一起的那個瞬間，也能像在水裡一樣自由而自在」，他也想透過近距離的接觸，將一直以來從粉絲收穫到的愛，回饋給喜愛他的粉絲。 永才透露私下來台灣多次。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS） 另外，從去年開始到今年，不管是工作或者私下，永才其實已經來台灣四到五次，他表示：「我喜歡威士忌，而台灣的酒吧（BAR）做得非常好，這次也想再去我很喜歡的那間酒吧看看。」到時候粉絲可能會在台北的某個街角，就跟永才擦身而過。 更多FTNN新聞網報導 《玻璃之心》町田啓太進軍韓娛 過往「極右爭議」引討論 SJ D＆E東海、銀赫攜手代言美妝 9月舉辦大型見面會《DEstiny Glow》 《BOYS II PLANET》17歲練習生是澎湖人！簽約江南大叔公司 洛杉磯求學被星探發掘