臺中勤美洲際酒店新任西餐行政總主廚David Chauveau率領沐檸IL LIMONE推出「饗感 SENSO」全新菜單

臺中勤美洲際酒店一樓的沐檸 IL LIMONE，在歐陸的細膩格調與義式的熱情靈魂之間，迎來了一場嶄新的品味蛻變。由西餐行政總主廚 David Chauveau 帶領的「饗感 SENSO」全新菜單，將義大利餐桌化作一場五感之旅——味覺、嗅覺、觸覺、視覺與情感，在一道道精緻料理中悄然展開。這不只是一次菜單的更新，而是對餐桌藝術的重新定義，讓每一次落座，都成為一場無可複製的品味啟程。 來自法國 Cholet 的 David Chauveau 主廚，擁有超過三十年的國際廚藝資歷，足跡遍及歐洲、北美與亞洲多間米其林星級餐廳與頂級酒店。他師承多位世界級名廚，以法式廚藝的精準與義式料理的熱情交織，賦予每一道菜更深邃且耐人尋味的層次。對他而言，料理不僅是食材的組合，更是一場感官與情感的對話。 主廚David Chauveau在菜色的醬汁與擺盤設計上，兼具五感的沉浸體驗，從開胃菜的清新色彩，到主菜的豐富層次，每一道料理皆以味覺、嗅覺、觸覺與視覺，喚醒賓客對義式餐桌的全新想像。此次發表的全新菜單中，特別推薦前菜部分，北海道生干貝薄片選用鮮甜飽滿的北海道生干貝，細膩切成薄片，與台灣當季芒果薄片相接交疊，如盛開花朵般綻放於餐盤之上。主廚以香草與初榨橄欖油調製的輕盈醬汁輕淋，再點綴山葵、新鮮香草、鮭魚卵與金箔，將大海的鮮美與果園的清香優雅交融，呈現清新而華美的味覺序曲。和牛鯷魚薄片則以義大利經典生牛肉薄片 Carpaccio 為靈感，特別搭配鯷魚松露醬，為柔嫩的和牛增添濃郁鹹香與松露的馥郁層次，將經典轉化為獨具風味的藝術佳作。 而主菜部分，香煎挪威鮭魚以精準火候鎖住魚肉的鮮嫩多汁，搭配煙花女醬汁的酸香與蒜香花椰菜的柔和甜美，展現海洋的純粹與義式的奔放。特級波士頓龍蝦佐南瓜開放義大利餃以濃郁龍蝦醬汁融合青豆的清甜與南瓜義大利餃的溫潤香氣，營造鮮明的口感對比。另一道主菜澳洲 250 天穀飼安格斯菲力牛排（6