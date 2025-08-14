史蒂芬金：比小說更恐怖的，是川普！《衛報》專訪恐怖小說大師，談創作金句連連

《衛報》8月13日刊出一篇別開生面的專訪，把讀者千奇百怪的提問全丟給「恐怖小說大師」史蒂芬・金，從靈感怎麼蹦出來、恐懼是什麼顏色，到為什麼腿越多的生物越可怕、體力活對作家有什麼用。談笑間，他端出創作心法、生活怪癖和滿滿的黑色幽默。金的世界離奇詭譎：廢棄冰箱裡能飛出水蛭、打工時遇到的大老鼠也能化成恐怖情節。當話題轉到怎麼給「川普時代的美國」編寫結局，金毒舌地說——「川普，本身就是個恐怖故事！」 史蒂芬・愛德溫・金（Stephen Edwin King）​是美國當代最具影響力的暢銷作家之一，被譽為「恐怖小說大師」，也是編劇、專欄作家、製片人與偶爾客串的演員。出道逾半世紀，他筆下的故事穿梭於恐怖、驚悚、科幻與奇幻之間，既能讓讀者毛骨悚然，也能勾起深層的人性思考。2003年，他獲頒美國國家圖書獎終身成就獎，至今全球累積銷量突破3億5萬冊。從《鬼店》、《牠》到《末日逼近》，許多作品都被搬上大銀幕或改編成影集，成為流行文化的經典場景與符號。 《衛報》8月13日刊出一篇特別企劃——讀者來信狂轟猛炸，把千奇百怪的問題上呈給「恐怖小說大師」史蒂芬・金。從靈感誕生的神祕瞬間，到對恐怖生物的細膩剖析，史蒂芬・金句句爆梗。現在，就讓我們走進這位恐怖小說大師光怪陸離、令人欲罷不能的想像世界吧！ 靈感從哪裡來？老鼠和水蛭！ 史蒂芬・金靠恐怖小說賺進大把鈔票，吸引不少讀者想走同一條路。有人來信問：想當恐怖小說家，該找什麼兼差最能激發靈感？金否定所有「舒服的工作」，丟下一句忠告：「任何得動手的工作都行——在美國我們叫藍領，別去找乾淨明亮、可以坐著不動的地方。」他回憶年輕時在磨坊打工，清理地下室時遇見幾隻大老鼠，那一刻靈感就像老鼠一樣亂竄！灰塵、汗水，甚至惡臭，都是恐怖情節的最佳肥料。 靈感有時也會從夢裡冒出來，而且一點不浪漫。被問到有沒有從夢境取材，金立刻想起：「我曾夢到一台被丟棄的冰箱，打開後滿是會飛的水蛭！我就把它寫進故事裡了。」別人當笑話的怪夢，他會珍藏起來，等時機成熟，就化成讀者的惡夢。 還有讀者好奇恐懼的本質，問他：恐懼的顏色是什麼？金的回答彷彿在為一幅詭譎的畫調色：「深藍漸層到黑。要留一點顏色，好讓你看得見些什麼——足以意識到，陰影裡有東西在動。」這種若隱若現的光線、隱藏在暗處的未知危險，就是他小說氛圍讓人透不過氣的關鍵。 另一封信的怪問題更像學術研討：「為什麼生物腿越多，就越讓人毛骨悚然？」金沒搬出心理學理論，而是舉了剛讀完的阿德里安・柴可夫斯基（Adrian Tchaikovsky）小說《末路之城》（City of Last Chances）為例，「書中有隻像蜈蚣的怪物，人一被丟進牠漆黑的洞穴，無數雙冰冷的腳立刻纏上，尖銳刺入皮肉直逼骨頭，下一刻——頭顱就被咬斷！牠們像來自遙遠星際的獵食者，陌生而殘酷，簡直為了讓人感到恐懼而生。」他語氣雲淡風輕，但光想這畫面就足以讓人背脊發涼。 娛樂自己，就是不停寫 對史蒂芬・金而言，寫作早已是日常中最有趣的事。有人問他為何多年來仍停不下筆，他笑說：「每天早上九點到中午那幾個多出來的鐘頭，真不知要幹嘛。電視看膩了，散步時腦子還是想著下一本書。說到底，我就是在逗自己開心。」 在創作工具上，他依舊最愛經典的Microsoft Word，有時早上先用筆寫，再打進電腦修改。自稱不是電腦高手的他，一旦出問題就直接找IT來救火。這種樸實的創作方式，也許正是他能專心在故事上的祕密。 音樂是他的靈感調味料。寫初稿時他絕不聽歌，因為要讓故事毫無阻礙地傾瀉到紙上，修改時才放夜店音樂、迪斯可或節奏重複的曲子。最近他聽的是迪可（Zydeco）和液晶大喇叭（LCD Soundsystem，美國搖滾樂團）的〈North