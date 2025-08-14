宏達電推AI眼鏡100%台灣製造 拚史上最賣VIVE裝置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北14日電）宏達電今天發表AI智慧眼鏡VIVE Eagle，支援中文操作，搭載AI助理，可啟動翻譯、搜尋、視覺辨識等功能，100%台灣設計製造，HTC全球業務副總裁黃昭穎表示，這會是HTC史上銷量最大的VIVE裝置，有規劃進軍亞洲和歐美市場。 宏達電今天在台北舉行發表會，首度推出AI穿戴式眼鏡VIVE Eagle，進軍AI眼鏡市場，可通話、聽音樂、攝影，搭載AI助理可啟動翻譯、搜尋、視覺辨識等功能。 宏達電表示，VIVE Eagle將音樂體驗、語音助理、智慧拍攝與即時翻譯等多項AI智慧功能，融合至鏡框中，HTC董事長暨執行長王雪紅透過新聞稿表示，VIVE Eagle從使用者的真實生活出發，貼近台灣人使用習慣與情境，重新定義「眼鏡」功能。 宏達電舉例，用戶可在旅行中，透過眼鏡即時翻譯菜單內容、街拍記錄不容錯過的瞬間、或是在捷運上悄悄聽音樂接電話，不受限於螢幕與雙手。 宏達電強調，VIVE Eagle是100%台灣設計與生產製造，全機不到49克，搭載AI運算與語言互動能力，採用ZEISS太陽鏡片，提供頂級UV防護，100%有效阻擋紫外線，採用開放式耳機設計，結合大尺寸聲學單體與虛擬重低音技術，聽音樂、通話不擔心內容被旁人聽見。 HTC全球業務副總裁黃昭穎受訪時表示，目標銷售量不便透露，由於是更面向消費市場的產品，看好除智慧型手機、智慧手錶，下個電子消費趨勢就是智慧型眼鏡，「肯定會是HTC有史以來賣得最好、銷售量最大的VIVE裝置」。 他表示，對台灣市場有信心，會把台灣當作第一站，不會像過去馬上啟動進軍海外的作業，由於眼鏡的客製化程度較高，會在各市場規劃通路細節與客製產線，穩紮穩打推到海外市場，預計今年底到明年首季才會跨出台灣，亞洲和東南亞腳步會比較快，歐美市場也有規劃。 他表示，宏達電此次採用開放式生態系平台，除了和Google合作Gemini，也投資LLM大語言模型，打造眼鏡的作業系統，自行優化中文AI語言功能。 對於宏達電其他XR裝置與智慧機產品，他表示，年底前，HTC會對XR裝置進行軟體和內容更新，硬體不會有新品推出，智慧手機有內部計劃在進行。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式