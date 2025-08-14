高鐵聯票「指定日期住宿優惠」 逾百飯店加購車票最低68折起

飯店聯票「指定日期住宿優惠」專案，南港老爺行旅-旅人客房每晚3560元起。（高鐵公司提供） 2025/08/14 14:51 〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵「飯店聯票」結合優質飯店與加購高鐵票優惠。高鐵公司今天（14日）公布，「飯店聯票」特別規劃「指定日期住宿優惠」專案，旅客即日起預訂合作飯店9月住宿，即可以最低68折加購高鐵車票。 高鐵公司表示，「飯店聯票」和雲朗、福容、新驛三大飯店集團，旅客在9至10月入住三大飯店集團，同享加購高鐵票優惠。飯店聯票「指定日期住宿優惠」專案精選全台超過百家優質飯店，高鐵公司表示，即日起凡透過各飯店官網預訂9月住宿，加購9月1日到9月30日的高鐵車票，即享平日（週一至四）68折起、假日（週五至日）及疏運期間85折的優惠。 請繼續往下閱讀… 以入住緊鄰LaLaport購物中心與南港展覽館附近的南港老爺行旅為例，旅人客房每晚3560元起；此外，坐擁滿滿芬多精的溪頭福華渡假飯店，大學樓雙人房每晚3188元起，專案含延遲退房至中午12點，並贈送午餐抵用券；或是來趟吃遍府城風味美食之旅的夏都城旅安平館，漫思雙人房每晚2288元起，暢玩200坪親子館及多項免費活動。 高鐵公司表示，飯店聯票另與三大知名飯店集團雲朗集團、福容大飯店以及新驛旅店推出限定專案，即日起透過飯店官方網站訂購專案房型並加購高鐵票，即可享平日68折起（週一至週四）、假日8折（週五至日），疏運期間享有85折優惠。 高鐵公司推薦「搭高鐵．住雲品」專案，即日起至10月31日，雲朗集團旗下5家飯店台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪官網訂房，加購即日起至10月31日的高鐵票即享優惠，以入住絕美景緻的雲品溫泉酒店為例，經典山景客房、一泊二食，平日每晚1萬959元起。 高鐵公司表示，「搭高鐵．秋旅暢遊住福容」專案，適用飯店包括福容大飯店包括淡水漁人碼頭、麗寶樂園、高雄、福容徠旅高雄店、墾丁店，若入住知名的台中后里福容大飯店麗寶樂園，精緻家庭房一泊一食+樂園，二人同行8999元起。 「搭高鐵．住新驛」專案，適用飯店則有台北旅店集團旗下6家飯店，包括新驛旅店復興北路店、台北車站二館、台北車站三館、西門捷運店、台中車站店，以及丹迪旅店大安森林公園店。活動期間住宿新驛旅店復興北路店，雅緻客房2500元起，加贈馬鞭草沐浴旅行組乙組，出示高鐵TGo會員再享延遲退房1小時。 台灣高鐵公司表示，購買高鐵「飯店聯票」產品，旅客均可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、高鐵各合作便利商店，或高鐵各車站（自動售票機與售票窗口）輕鬆取得高鐵車票。 台灣高鐵飯店聯票「指定日期住宿優惠」訂房享加購高鐵票68折起。（高鐵公司提供） 飯店聯票「指定日期住宿優惠」專案，夏都城旅安平館-漫思雙人房每晚2288元起。（高鐵公司提供） 飯店聯票「搭高鐵．住雲品」，雲品溫泉酒店-經典山景房每晚10959元起。（高鐵公司提供） 熱門賽事、球星動態不漏接 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎