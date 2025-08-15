「2025-2026台灣好湯 溫泉環島遊」9月開跑！19大溫泉區邀您環島遊泉台、啖美食

【記者張嘉誠／綜合報導】 交通部觀光署（下稱觀光署）8月15日於交通部1樓大廳辦理「2025-2026台灣好湯全區行銷記者會」，為年度溫泉活動揭開序幕。現場由觀光署超級任務組的「喔熊」組長親自出馬，率領「台灣好湯浴衣啦啦隊」以青春動感的舞蹈揭開序幕，象徵溫泉帶來的暖意與活力，並邀請來自知本金聯世紀酒店主廚帶來一場創意料理show，現場呈現「台灣造型溫泉料理」，象徵19大溫泉區與在地美食，邀民眾一同遊泉台、啖美食。 ▲交通部林國顯常務次長(左二)、觀光署陳玉秀署長(右一)及溫泉觀光協會李浩瑋理事長(左一)、知本金聯世紀酒店主廚帶來創意料理show呈現「台灣造型溫泉料理」。(圖/觀光署提供) 記者會當日由交通部林國顯常務次長、觀光署陳玉秀署長及溫泉觀光協會李浩瑋理事長率領各溫泉區協會理事長一同預告，這場橫跨北、中、南、東、串聯全台19大溫泉區的台灣好湯活動，即將於9月6日正式啟動，希望國人在忙碌之餘，能多親近台灣的好山、好水，享受台灣的好湯和美食，藉由旅遊提昇個人健康和生活品質。 ▲活動記者會，喔熊組長介紹在地溫泉代表性美食。(圖/觀光署提供) 好湯出發！全台19大溫泉區齊力串聯 邁入第19屆的「台灣好湯」活動，將於114年9月6日在台東知本金聯世紀酒店舉行啟動儀式。今年主軸持續聚焦「溫泉美食」與「健康養生」，期待打造更貼近旅人需求的泡湯體驗。 交通部林國顯次長致詞時特別說到，台灣環境及資源得天獨厚，因位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界處，處於環太平洋地震帶，孕育了全台從北到南、由西而東特殊地形及溫泉遍布的優勢，也強調泡湯對於現今步調快速的生活來說，具有療癒、放鬆的效果，且不僅限於秋、冬較寒冷的季節，也期待透過今年觀光署「台灣好湯」行銷策略的創新與轉型，將19大溫泉區及周邊食、宿、遊、購、行等觀光產業夥伴結合，打造「溫泉環島遊」的國旅風潮，同時也呼應今年「溫泉美食」、「健康養生」兩大主軸，歡迎大家一年四季到各溫泉區泡好湯、吃美食。 ▲「台灣好湯」橫跨北、中、南、東、串聯全台19大溫泉區的台灣好湯活動，即將於9月6日正式啟動，活動記者會大合影。(圖/觀光署提供) 主題路線、跨區優惠一次滿足｜三大線上抽獎活動、獎項好禮大方送 觀光署陳玉秀署長表示，國內的溫泉種類分成冷泉、熱泉、泥漿溫泉，甚至台東的綠島、新北的金山萬里是全球僅11個國家擁有的海底溫泉，有青磺泉、硫磺泉、碳酸泉、泥漿等不同的泉質，再加上世界聞名的台灣美食，故今年主打「溫泉美食」、「健康養生」兩大主軸，同時也強調「四季來泡湯，養生又健康」的觀念，期待讓「遊好山、玩好水、泡好湯、吃好料」成為國旅的日常！今年觀光署為讓國人便於享受台灣好湯，特別與旅行業者合作推出多種二日泡湯旅遊行程，也結合了溫泉周邊的觀光產業，並規劃跨區優惠機制，鼓勵民眾規劃一場溫泉環島小旅行，讓「每一區都是旅行的起點」，也為接下來的「台灣好湯」品牌系列活動注入更多活力。 今年「台灣好湯」活動將同步推出「溫泉環島遊 好禮抽抽抽」線上活動，串連永續、美食、運動三大主題，民眾於活動合作店家以多元支付消費後登錄發票，即可參加「永續環島大富翁」抽獎活動；還有「溫泉百味串起來 你愛哪一味」的線上美食投票；同時為鼓勵全民運動養生，規劃了跑者限定的「跑出汗水 泡進療癒」抽獎活動，讓愛路跑的朋友們能夠體驗運動後泡湯肌肉的舒壓放鬆。活動獎項總額超過百萬，包含日本來回機票、星級住宿券、優質下午茶套餐券等，等著您帶回家！相關活動資訊亦將陸續公告於台灣好湯官網。 台灣好湯官網：https://taiwanhotspring.net/