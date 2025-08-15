斥資120萬邀李多慧開記者會卻無媒體到場？北市政風處回應

北市政風處13日舉辦「Taipei·廉你都會」 廉政短影音發佈會，還找來知名韓籍啦啦隊員李多慧拍攝短片，並到場參與記者發佈會，但當天卻沒任何一間媒體到場。 圖：北市府政風處 台北市政風處週三（13日）舉辦「Taipei．廉你都會」 廉政短影音發佈會，還找來知名韓籍啦啦隊員李多慧拍攝短片，並到場參與記者發佈會，但當天卻沒任何一間媒體到場，遭質疑有浪費公帑之嫌。政風處回應，當天有7間媒體到場、活動後約20家網媒露出，至於報導中「透過北市府媒體聯絡LINE群組轉知市府媒體記者」一句，為該處回應有誤，該群組非用於對媒體發布。 據《自由時報》報導，北市府一樓大廳12日搭建看板顯示隔天有大型活動舉行，但主跑北市政風處的記者，沒人知道隔天有活動要辦，13日影音發布會也沒任何一間媒體到場參與，反觀同天李多慧在台北六福萬怡酒店參與海科館「海漫步的日子」秋季健走活動，多家平面、電子皆到場報導，且後續查詢北市府網頁，「Taipei．廉你都會」短影音發佈會後新聞稿卻顯示在 8 月 11 日。此外，經《自由》詢問後，政風處回稱，有透過北市府媒體聯絡LINE群組轉知市府媒體記者。 精選報導：黃國昌挨批核電換政黨換腦袋 民眾黨：真態度丕變是賴清德 查詢北市網站新聞稿發現，該活動是因《台北市政府公務員廉政倫理規範》實施滿25週年，政風處舉辦「Taipei．廉你都會」廉政短影音發布會，邀請北市府秘書長李泰興及出演影片的李多慧、歷年廉能楷模見證以舞蹈與廉政結合的創新成果，並以「我挺，你有底線；我會，廉你都會」傳遞拒絕餽贈與不當邀宴的價值。 政風處指出，當天舉辦的「Taipei．廉你都會」廉政短影音發布會是北市今年「誠風破浪的台北隊」公務員專案宣導採購案工作項目之一，包含製作短影音、設計專屬IP、遊戲及宣傳圖稿等行銷內容，該案依政府採購法暨相關規定採公開透明方式委託廠商辦理，總契約金額為120萬。 北市政風處說，活動前委由廠商向媒體通知相關資訊，活動當日計有7間媒體到場、活動後約有20家網路媒體露出，行銷方式與成果確有須精進之處，將加強處內相關作業流程、同時持續督導廠商依契約及政府採購法相關規定確實辦理，以達本專案多元方式強化公務員廉政倫理規範意識，並歡迎市府同仁及市民朋友點閱本案短影音，參與趣味遊戲，共同打造本府廉潔文化。另針對報導「透過北市府媒體聯絡 LINE 群組轉知市府媒體記者」一句，為政風處回應有誤，該群組非用於對媒體發布；北市政風處除表歉意、於此更正，未來定加強處內相關訓練。