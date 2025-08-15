KEY化身墮落天使10月降臨台北 女子樂團Faulieu. 9月首來台開唱

韓國韓團SHINee的「萬能鑰匙」KEY重磅回歸歌壇！他即將推出第三張正規專輯《HUNTER》，造型前衛又大膽，宣傳照裡展開壯觀的白色翅膀，宛如異世界的墮落天使降臨人間。這次同步啟動巡迴演出「2025 KEYLAND Uncanny Valley」，海外首站就是台北，預計在10月4日於台北流行音樂中心登場。另外，日本女子樂團Faulieu.將於9月14日在台北Corner House舉辦首次海外專場演出，團員透露來自台灣的訊息海外地區中最多的，還有台粉表白是因她們開始學吉他，讓團員更期待台北演出。 更多新聞：玄彬不要看！孫藝珍罕見公開「黑蕾絲性感影片」 美背辣翻全網 KEY的正規三輯《HUNTER》預告片日前公開，他身處於黑暗廢墟空間裡，發現另一個「Hunter」的存在，處於強烈不安的狀態下，親自前往與其對峙後陷入混亂的奇異故事，其中一幕，他顫抖地拿起剪刀剪掉自己的頭髮，展現驚悚又精湛生動演技，顛覆上一張專輯的面貌，整支影片猶如懸疑電影，營造出令人窒息的緊張感。《HUNTER》預告片高規格製作，全球歌迷讚嘆不已，討論熱烈留言：「這是專輯還是出電影？」也希望能有更多人知道Key的專輯一直以來完成度都很高。隨著即將推出新專輯，KEY的最新一輪巡迴「2025 KEYLAND Uncanny Valley」將從9月26日起開跑，首站在韓國首爾Ticket Link Live Arena（原奧林匹克公園手球競技場）揭開序幕，海外首站則是10月4日於台北流行音樂中心登場，8月22日晚間6點起開放第一階段Weverse會員售票、8月23日中午12點拓元系統全面售票。門票分為1樓VIP區6800元、2樓5800元、3樓4800元與3600元，寵粉祭出VIP吊牌、觀看彩排、一對10人合照、1對1合照、簽名拍立得等福利。另外一組即將來台的則是日本女子樂團「Faulieu.」，該團成員包含主唱兼吉他手Canaco、吉他手Kaho、貝斯手Ayano與鼓手Mimori，2023年正式成軍，出道兩年寫下500人規模Live House完售紀錄。9月14日Faulieu.將來台開唱，這是她們首度在國外舉辦海外專場，更是巡演最終場，意義非凡。鼓手Mimori表示過去就夢想能把音樂傳達給全世界，這次台北演出就是踏出第一步，不僅大表興奮，更透露其實過去有許多台灣粉絲都會留言給Faulieu.。吉他手Kaho提到，「我真的很開心，也深刻體會到社群媒體的力量。這次能在台灣舉辦我們人生中第一次的海外公演，真的非常感謝，也很期待與大家見面。」她也笑說，以前曾和家人一起來台旅行，當時創造了美好的回憶，對於9月再訪台，Kaho表示：「歡迎大家推薦好吃的店！我個人很想吃滷肉飯。」Faulieu.演唱會9月14日在台北Corner House角落文創展演空間，票價為一般票2200元、VIP票3400元等兩種，VIP福利可獲得單獨合照、親簽生寫真套組、專屬吊牌，詳情可洽主辦單位雅慕斯娛樂官方社群專頁。