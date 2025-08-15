F1新加坡賽富豪推手癌末！涉豪華度假賄賂前官員 判決出爐

新加坡地產大亨王明星是將一級方程式（F1）賽車引進新加坡的推手，但他 2023 年因涉及前交通部長易華仁（S Iswaran）貪汙案，遭貪污調查局（CPIB）拘捕，並於上週認罪。新加坡國家法院今（15）日宣判，考量其罹患末期癌症，僅判處罰款 3 萬新幣（約新台幣 70 萬元），未科監禁刑。 綜合CNA等外媒報導，79 歲的王明星與易華仁同為爭取將 F1 賽事引進新加坡的關鍵人物，兩人於 2023 年因涉貪腐行為遭到拘捕調查。王明星去年 10 月被控教唆前交通部長易華仁犯罪，以及協助妨礙司法公正。他於上週承認妨礙司法公正罪名後，新加坡國家法院今日宣判。 法官指出，根據醫療證據，王明星罹患末期多發性骨髓瘤，是一種不可治癒的漿細胞癌，判處監禁將對其生命造成高度威脅。最終裁定處以最高額罰款3萬新幣，以取代該罪行原本應科處的監禁刑。據報導，王明星2022年邀請易華仁搭乘他的私人飛機前往卡達旅行，並支付所有費用。易華仁接受邀請，申請緊急個人假期，於同年12月前往卡達首都杜哈，並在四季酒店住了一晚，隨後以5700新幣（約13萬元新台幣）的商務艙機票返回新加坡。據了解，王明星擔任主要股東的新加坡GP，幫他支付飯店和返回新加坡的機票費用。王明星於2023年5月得知新加坡貪污調查局（CPIB）扣押載有杜哈行程細節的航班名單，並向他的相關人士詢問此事後，悄悄將情況告訴易華仁。易華仁隨後要求王明星讓新加坡GP向他收取杜哈行程相關費用，包括他的回程機票。王明星同意後要求新加坡GP一名董事安排此事，向易華仁收取一張5700新幣的支票。