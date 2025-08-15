全台首份甜點指南！500甜完整名單出爐 這家巧克力16票奪冠

首屆500甜完整名單在今（15日）揭曉，全台356間甜點入選，由「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」一舉獲得16個甜拔得頭籌；「栗林裏Li lin li」獲得12個甜肯定居次。法式甜點外帶店「Quelques Pâtisseries某某甜點」、義式冰淇淋店「Double V」、盤式甜點「HUGH dessert dining」與「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」，各獲得8個甜並列第三，⟪TVBS新聞網⟫帶您一次看完整名單。 以單一品項得甜數來看，「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」的「若水─Lagavulin16年泥煤威士忌巧克力蛋糕」，榮獲陳耀訓、黃以倫、平塚牧人、詹朴與柯亞5位評審一致推薦，一口氣奪得5個甜；「COFE喫茶咖啡」則以「【COTE原茶Bar】喫的台灣茶」，拿下來自評審葉怡蘭、黃詩文、林瓊書、陳穎、馮忠恬5位評審手中的甜，與前者並列第一。 Restaurant A主廚黃以倫表示，「要找到一款兼具濃郁巧克力以及威士忌風味的『大人系』蛋糕，首選畬室的『若水』。」苗林行總經理林瓊書則指出，「『【COTE原茶Bar】喫的台灣茶』是少見真正站在『可可與茶』對等位置的設計，單寧、可可脂、發酵香氣被整合得精準卻不刻意，這是原料選用與技術背景都極其到位的成果。」此外，「堂本麵包店（亞森洋果子）」的「堂本蜂蜜蛋糕」與「Quelques Pâtisseries某某甜點」的「大溪地香草聖多諾黑」也不遑多讓，分別拿下4甜緊追在後。飲食生活作家葉怡蘭表示，「吃過『堂本蜂蜜蛋糕』多種口味版本，一致質地鬆綿彈潤，幽幽蜜味蛋香與阿波和三盆糖之高雅糖香習習，叫人如何不沉迷。」設計師顏伯駿則把手中的一個甜給了「大溪地香草聖多諾黑」，「千層派底部處理酥脆俐落，焦香中帶細緻奶香，技術表現極具穩定度。」第一屆500甜名單也展現台灣甜點的多樣性，不僅巧克力、蛋糕、冰品入選，眾多台灣傳統甜點也被評審推薦，包括台南「莉莉水果店」就一舉拿下4甜，多樣化的綜合水果系列深獲青睞；台中「阿斗伯冷凍芋」也以冷凍芋、蓮子湯拿下3甜；「hoshing1947 合興壹玖肆柒」、「杉味豆花」、「八寶彬圓仔惠（國華店）」、「216粉圓大王」、「庄頭豆花担」、「北門鳳李冰」等也都拿下2甜。 500甜完整名單一次看 16甜 12甜 8甜