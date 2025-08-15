G-Dragon藝術展福袋11項周邊突變9項 粉絲稱受騙集體投訴 Klook：圖片出錯將退款｜Yahoo

「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch」今日起展開。（Klook截圖） 【Yahoo新聞報道】韓星權志龍G-Dragon（GD）多媒體藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch」今日（15日）起在尖沙咀海港城展開，有GD粉絲購買入場券連周邊福袋的套票，福袋圖示原本有11項周邊商品，但近日發現售票平台Klook突然換圖，新圖示只包括9項周邊，刪除了原有的地氈及棒球帽，令福袋的價值比分開購買各商品只便宜4元。事件廣傳後引發粉絲集體向海關及消委會投訴，有粉絲接受《Yahoo新聞》訪問時直呼感覺受騙，要求主辦單位提供原本圖示包括的商品。Klook回覆查詢時指，接獲主辦方通知公告圖片出錯，將向顧客全額退款。 粉絲為心儀周邊買 3 套票：感覺被騙 GD粉絲 Jackie 有見套票包括她心儀的地氈及POWER帽，委託了朋友在8月11日開售當日購買3個「入場門票＋HONG KONG POWER PACKAGE」套票，一共花費逾7,700元。她接受《Yahoo新聞》訪問時表示，由推廣期至開售日，售票平台的福袋圖示一直包括了11項周邊商品，至昨日留意到Threads帖文，才知道已經換成只包括9項周邊商品的圖示，並不包括紅色或藍色棒球帽、地毯。她直言有被騙的感覺，「我計過數買呢個福袋真係抵啲，我先買，依家佢無端端減返兩樣嘢，同我散買一樣價錢，咁想問咩叫福袋呢？」 原圖：Klook圖示「HONG KONG POWER