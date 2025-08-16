醫生娘「激戰清潔工」想回頭！ 小王報復PO照「巨城車震」下場曝

社會中心／巫旻璇報導 新竹一名醫師的妻子，因與清潔隊員爆出婚外情，後悔之餘選擇回歸家庭，卻遭男方懷恨在心，於社群平台公布兩人親密過往與個資，引發名譽爭議。新竹地方法院審理後，判決清潔隊員須賠償8萬元，並在臉書公開刊登判決啟事一天，全案仍可上訴。 醫生娘外遇「激戰清潔工」想回頭！ 小王報復PO照「巨城停車場車震」下場曝光 清潔隊員心生不甘，於2024年7月在臉書發文，揭露兩人的關係，並張貼女方照片及親密細節。圖僅示意，與本新聞無關（示意圖／翻攝自pexels） 判決書內容顯示，醫師娘在2022年底因妹妹過世而情緒低落，當時結識了一名清潔隊員。對方不僅熱情示好，還透露婚姻不順，兩人進而陷入不倫戀情。2023年婚外情遭丈夫揭發，醫師娘深感懊悔，主動與清潔員切斷聯繫，希望修補婚姻，仍無法挽回，最後於同年9月離婚。 清潔隊員心生不甘，於2024年7月在臉書發文，揭露兩人的關係，並張貼女方照片及親密細節，甚至直言：「因為我跟我女友『太飢渴』，所以約在巨城百貨停車場做愛」、「我一個撿垃圾的人可以被醫生娘看上，也算是很光榮」、「我的女友有兩間安養中心，我幹嘛過得這麼累，只要在床上把她安撫好就可以了」等語，引發軒然大波。醫師娘氣憤提告，求償30萬元並要求恢復名譽。 清潔隊員辯稱貼文僅是敘述過往，且外遇早已經過法院判決屬實，並非杜撰，屬公開資訊。但法院認為，即使內容部分屬實，也足以讓外界辨識當事人，且貼文涉及隱私細節，對公共利益毫無助益，顯然出於報復心態，已對醫師娘名譽與隱私造成嚴重侵害。法院最終考量雙方經濟狀況與事件影響，裁定清潔隊員須賠償8萬元，並在臉書張貼判決書公告一天，平復當事人名譽，判決尚可上訴。 《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪： 刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者， 處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！ 原文出處：醫生娘外遇「激戰清潔工」想回頭！ 小王報復PO照「巨城停車場車震」下場曝光 更多民視新聞報導 噁！神棍謬稱「跟我X愛可拿修羅氣」 強制性交又詐財下場慘了 「白狼」之子開旅行社涉吞千萬人不見了遭通緝 張安樂曝潛逃動機 綠帽罩頂！越南妻與台男結婚後竟「回國重婚」 法院判決出爐了