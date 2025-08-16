即時中心／高睿鴻報導 高度全球化時代讓「跨國婚姻」越來越普遍，據內政部今（2025）年統計，台灣外籍配偶人數已破20萬，其中更有超過10萬人來自越南，顯見「越南新娘」人數相當多。不過，當中不免出現一些弊端，台中地方法院近日就接獲1樁「越配重婚案」，有位阮姓女子取得我國國籍、與台灣人結婚後，竟於婚姻存續期間，假借前往越南工作或探親名義，回國與另一位越南人公開舉行結婚儀式。台灣的丈夫得知後憤而提告，並獲得20萬賠償。 判決書指出，被告阮姓女子於2009年4月17日取得我國國籍、2011年10月與原告張姓男子登記結婚；雖然後來在2015年1月30日辦理離婚，但後來又於同年10月10日重辦結婚，婚姻關係迄今仍存續中，並育有2名子女。然而，阮女明知自己是有配偶之人，竟於婚姻存續期間，設法讓親友誤認她與張男已離婚、再假借前往越南工作或探親之名義，於2024年7月26日，在越南與訴外人公開舉行結婚儀式、設宴款待親友及展示婚紗照。 法院續指，過程由其母親、叔叔及胞弟等眾多親友見證，眾目睽睽下完成婚禮；女子與「新丈夫」舉止互動親密，宛如熱烈中之新婚夫妻，完全未避嫌公開2人關係。事後，就持續對外維持「事實上夫妻關係」，有攜手使婚姻關係持續發展之強烈期待。法院判定，被告與越南男子重婚，按照社會通念，阮女極有可能與該男子發生性行為、育有子女；並考量到被告對該男子也負有同居、扶養、忠誠及協力等義務，足以減少被告與張男之間的親密感，使彼此的互動變得疏離、冷漠，甚至帶有敵意。 判決書中提到，原告張男主張，重婚之情節及法律效果，顯然比「與婚姻外之第3人發生婚外性行為」嚴重，對婚姻干擾及侵害之強度不言而喻。因此也批評被告，既為成年人應具成熟思慮、判斷是非對錯能力，卻罔顧自己仍有婚姻關係，違背夫妻間之同居、扶養、忠誠及協力義務，破壞原告婚姻與家庭，徹底摧毀共同生活圓滿及安全幸福之本質。並且，相關行為使原告承受不安、懷疑及恐懼等精神上痛苦，受有無法承受之折磨以致傷心欲絕，要屬情節重大，故求償100萬台幣。 但法官判定，原告雖主張被告與越南國人結婚，並構成重婚等語；不過，原告並未提供法律上的證據，可證明阮女與越南國人結婚，因此重婚行為的指控尚不可採。話雖如此，法院依然認定，阮女與越南過人在越南辦理結婚儀式、宴客等行為，仍可認定侵害原告配偶權；並且，原告出示社群媒體照片，顯示阮女公開舉行結婚儀式、設宴款待親友、並在眾多親友見證之下完成婚禮等情，被告也不予爭執，法院因此堪認原告上開主張為真。 綜上所述，法院判定依民法184條第1項、第195條第3項準用第1項規定，請求被告給付20萬元，自2024年12月17日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；至於超越此部分之請求，為無理由，應予駁回。 原文出處：快新聞／綠帽罩頂！越南妻與台男結婚後竟「回國重婚」 法院判決出爐了 更多民視新聞報導 吳淑珍「姿勢性低血壓」昏倒 醫：恐與7大疾病有關 陳佩琪生日發文嗆揹骨灰！ 律師批：情勒司法、負面教材 柯文哲、陳佩琪先後法庭暴走！旅美教授嘆「4個悲哀」：還毫無羞恥