即時中心／温芸萱、黃彥翔報導 韓國女歌手權恩妃，日前在南韓Waterbomb音樂節身穿火辣泳裝熱舞影片引爆網路，獲封「水彈女神」。她四月發行新單曲〈Hello Stranger〉，近期也參與日本電影《原本以為只是手機掉了 最終章駭客遊戲》。據了解，權恩妃將於9月20日在台北Legacy Max舉辦《THE RED》演唱會；明（17）日她將在台北大巨蛋參加富邦「悍將中學主題日」賽後演唱。 韓國女歌手權恩妃自《PRODUCE 48》嶄露頭角，IZ*ONE解散後以Solo身份活躍，日前在南韓Waterbomb音樂節身穿火辣泳裝熱舞影片引爆網路，獲封「水彈女神」。 除了舞台表現亮眼，權恩妃今年四月也推出全新單曲〈Hello Stranger〉，展現成熟音樂實力。她同時跨足影視圈，參與日本電影《原本以為只是手機掉了 最終章駭客遊戲》，演藝版圖持續擴大。 近期，權恩妃也正式宣布將於9月20日在台北Legacy Max舉辦個人演唱會《THE RED》，讓台灣粉絲有機會近距離感受偶像的舞台魅力。門票將於8月16日中午12點正式開賣，票價從$4,080到$5,280不等，身障席亦提供優惠，演唱會全場採對號入座。 此外，權恩妃在8月17日也將登上台北大巨蛋，參加富邦「悍將中學主題日」賽後演唱會，與球迷互動。消息一出，粉絲紛紛留言：「終於等到你了！」、「權姐真的好寵粉」，期待連續兩個月能與她見面。 快新聞／水彈女神現身台灣！ 權恩妃《THE RED》演唱會門票8/16開賣 權恩妃在8月17日也將登上台北大巨蛋，參加富邦「悍將中學主題日」賽後演唱會。（圖／擷取自富邦悍將棒球隊臉書） 原文出處：快新聞／水彈女神現身台灣！