台中金錢豹爆醉漢互毆！警方噴「辣椒水」壓制 僅因樓梯間一撞

台中金錢豹酒店15日晚間發生醉客互毆事件！兩名素不相識的酒醉男子在一樓樓梯間碰撞，竟直接動手互毆。警方接獲報案後火速趕赴現場，出動20名警力強勢壓制，甚至不得不使用辣椒水才將兩人逮捕。何安所副所長「林成華」表示，兩人純粹因酒後失控釀禍，最終將依法送辦。專家呼籲，酒後應保持理性，切勿因一時衝動而誤事。 2醉男金錢豹互毆！只因「撞到」互看不順眼。(圖／TVBS) 台中金錢豹酒店發生醉客互毆事件，兩名互不認識的酒醉男子僅因樓梯間碰撞而起衝突。事發於15日週五晚間，當時不少民眾正在場內消遣，卻爆發此暴力事件。警方接獲通報後迅速派出20名警力到場處理，因兩名男子拒不配合且持續叫囂推擠，警方不得不使用辣椒水壓制並將兩人逮捕，依法送辦。 酒醉互毆！警方啟動快打部隊20警力到場壓制。(圖／TVBS) 事件發生在台中金錢豹酒店，當晚許多人前往場所喝酒尋歡，然而兩名素不相識的酒醉男子在一樓樓梯間因碰撞而互看不順眼，隨即爆發肢體衝突。警方接獲報案後立即啟動快打部隊，火速趕赴現場處理。 當警方抵達現場時，兩名男子仍不願停止爭執，白衣男子雖被警方包圍，卻仍持續鬧事並向前推擠。面對不聽勸阻的情況，警方當機立斷噴灑辣椒水，趁機將兩人壓制在地並上銬逮捕。在壓制過程中，一名員警不慎被辣椒水波及，必須緊急冰敷處理。 白衣男子持續鬧事，警噴辣椒水制伏。(圖／警方提供) 根據了解，這起衝突純粹因酒後失控所致。兩名男子原本互不相識，只因在樓梯間偶然碰撞，確認過眼神後認為對方是「錯的人」，便直接動手互毆。何安所副所長林成華到場後，成功將兩名互毆男子壓制逮捕，並依法送辦。 這起事件再次證明酒後容易誤事。原本只是週五晚上的尋常消遣，卻因酒精作用導致判斷力下降，最終釀成暴力衝突。兩名男子因醉後失控大打出手，最終面臨被移送法辦的嚴重後果。 《TVBS》提醒您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518