台南徵才28家廠商釋1841職缺 逾6成5薪3萬5起

台南市勞工局今日在中西區南美里活動中心舉辦第3場中型徵才活動。（南市勞工局提供） 2025/08/16 16:14 〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市勞工局今（16）日在中西區南美里活動中心舉辦「台南好生活、台南呷頭路」第3場中型徵才活動，共吸引28家廠商進駐，提供1841個工作機會。參與企業包含台灣穗高科技、緯穎智造、和昌精密、牛頭牌、麥當勞、藏壽司、全家、統一超商、摩斯漢堡以及台南大員皇冠假日酒店等，其中逾6成5職缺月薪超過3萬5千元，初步媒合率達57％。 活動現場不僅提供多元職缺，也同步設置CPAS職業適性診斷、履歷健診及個別面談服務，幫助求職者了解自身專長、優化履歷與自傳，做好求職準備。銀髮人才服務據點也到場提供中高齡、高齡就業諮詢，協助不同年齡層順利進入職場或開展新職涯。 請繼續往下閱讀… 勞工局表示，今年已舉辦逾140場徵才活動，下一場大型就業博覽會將於9月13日在東區慈幼高級工商職業學校禮堂舉行；同日下午1時於台南文化創意產業園區舉辦「就業準備暨生涯卡」講座，透過趣味「玩牌」方式，探索個人能力、釐清職涯方向。 台南徵才活動，廠商現場面試。（南市勞工局提供） 徵才活動會場提供職涯諮詢。（南市勞工局提供） 熱門賽事、球星動態不漏接 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法