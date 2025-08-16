台中市雙層觀光餐車虧損 上路3個月停止營運

台中雙層觀光餐車找來知名業者供應下午茶及牛排餐，話題十足。（觀旅局提供） 2025/08/16 14:29 〔記者歐素美／台中報導〕台中市今年5月才上路的雙層觀光餐車，打開台中觀光的新體驗、新選擇，路線涵蓋經典地標、綠意水岸公園、藝術人文與商業精華，不料，民眾卻發現雙層觀光巴士餐車，8月竟已喊停，但觀旅遊局表示，雙層觀光巴士仍照常營運；負責經營雙層觀光餐車的三晉整合營銷股份有限公司總經理徐浩源表示，因集團虧損不得不喊停，之前預約的民眾也都全額退費。 今年5月才推出的台中市雙層觀光餐車，除週一公休外，提供下午茶及晚餐線上預約服務，餐車下午茶為裕元花園酒店英國貴族玫瑰下午茶，晚餐則由知名連鎖餐廳「傑克兄弟牛排館」提供專屬牛排套餐。台中市觀光旅遊局於上月中旬還協助業者推廣，指出8月慶祝父親節，與爸爸2人以上同行，於訂位系統其他備註填上「父親節快樂」，即贈送每位同行者1瓶台中在地風土釀造的梅酒，特別設計為旅遊時可便利攜帶的小瓶裝，品味台中地酒文化與都會旅遊的創新結合。 請繼續往下閱讀… 不料，許多民眾最近要預約時，才發現雙層觀光餐車已停駛。觀旅局表示，台中雙層觀光巴士與雙層觀光餐車是由不同公司經營，目前台中雙層觀光巴士還照常營運，雙層觀光餐車則於8月1日喊停。 觀旅局表示，雙層觀光餐車由三晉整合營銷股份有限公司自行籌辦，觀旅局未補助任何經費，今年5月3日起試營運，期間反應熱烈、搭乘率近7成，營運成效良好，但三晉公司因日前司機工時問題而進行內部整頓，經董事會決議餐車8月起停駛，原已預訂8月餐車行程的消費者，三晉公司已一一聯繫告知並辦理退費，消費者如有問題亦可撥打全國消費者服務專線1950或撥市府消費者服務中心04-22289111轉23800洽詢。 記者電話聯絡三晉整合營銷股份有限公司總經理徐浩源，徐浩源表示，因集團虧損，雙層觀光餐車預約不如預期，於8月1日停足營運，目前台北市雙層觀光餐車則仍正常營運。 台中雙層觀光餐車，今年5月試營運，不到3個月就熄燈。（觀旅局提供） 台中雙層觀光餐車外觀為黑包塗裝。（觀旅局提供） 熱門賽事、球星動態不漏接 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法