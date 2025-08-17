紐奧良市長爆愛上隨扈！花210萬「公費戀愛」涉貪遭訴

美國路易斯安那州紐奧良市長拉托亞·坎特雷爾（LaToya Cantrell）。（圖／美聯社） 美國政壇傳出震撼醜聞！路易斯安那州紐奧良市長拉托亞·坎特雷爾（LaToya Cantrell）因涉嫌貪腐，於當地時間15日遭聯邦大陪審團起訴。檢方指控，坎特雷爾和前警局官員兼貼身隨扈存在「親密關係」，花費高達7萬美元（約210萬新台幣）的市府公帑，以公務之名行約會之實。 現年53歲的坎特雷爾為民主黨的一員，於2012年至2018年間擔任紐奧良市議員，並於2018年選上市長，她的前配偶傑森·坎特雷爾於2023年去世，兩人育有一名子女。坎特雷爾為紐奧良市長近300年來第一任女性市長，並於2021年成功連任，如今也成了該市歷史上首位任職期間遭起訴的市長。 檢方控訴，坎特雷爾和52歲的隨扈瓦皮（Jeffrey Vappie）從2021年10月起就發展出私密關係，瓦皮多次以「值勤」的名義和坎特雷爾在市府公寓共度美好時光，兩人為了增加相處機會，安排至少14次國內外「公務」旅行，超過7萬美元的差旅費全由市府支付。 事實上，曾有市民拍攝到兩人共進晚餐、品酒的照片，坎特雷爾得知後隨即報警並申請禁制令，並堅稱她與瓦皮的僅是工作關係。 檢方起訴書也揭露，坎特雷爾和瓦皮疑似為了規避法律責任，使用WhatsApp聯繫，並開啟自動刪除功能。檢方直指，坎特雷爾對聯邦調查局（FBI）作出不實陳述，並在大陪審團面前作偽證，和瓦皮共被依18項罪名起訴，其中含6項電信詐欺罪、1項妨礙司法罪，以及2項在大陪審團前作偽證罪。 檢方表示，若坎特雷爾的罪名皆成立，每項電信詐欺罪最高可判20年徒刑，妨礙司法與偽證罪最高亦可判20年，加上每項罪名最高25萬美元罰金。坎特雷爾任期將於2026年1月12日結束，此次案件恐重挫她的政治生涯，針對該案，市府方面僅回應「已知悉起訴，但在律師確認前不予評論」。 更多東森新聞報導 俄羅斯法官慘死街頭！口塞生殖器眼插刀 凶嫌殺機疑曝光 影／陸3歲童頭插「15公分刀」 表情淡定走進醫院 菲選美皇后遭3歹徒強行擄上車 4天後全身赤裸浮海面