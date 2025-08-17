二零二五雲林電競派對熱血登場 縣長張麗善：打造青年就創業、全齡同樂電競產業

《英雄聯盟爭霸戰》四強捉隊拚戰，爭取冠軍盃及獎金。(記者劉春生攝) ▲《英雄聯盟爭霸戰》四強捉隊拚戰，爭取冠軍盃及獎金。(記者劉春生攝) 雲林縣「二零二五雲林電競派對」十六日於虎尾科技大學經國體育館熱鬧登場。「英雄聯盟爭霸戰」四強捉隊拚戰，結果「PSGA」技高一籌，拿下冠軍及五萬元獎金。縣長張麗善表示，電競產業日趨成熟多元，不僅深受年青人喜愛，且逐漸普及全齡，透過電競比賽為雲林開拓電競產業發展契機。 「二零二五雲林電競派對」開幕典禮由「雲林縣體育會街舞委員會 CITY CREW」以青春活力的舞碼揭開活動序幕。縣長張麗善、虎科大副校長陳大正、立委許宇甄、議員黃美瑤、虎尾鎮長林嘉弘、鎮代會主席陳明聖，議員蔡東富夫人洪惠玲、青年諮詢委員徐健傑、李柏辰、游庭葦，及議長黃凱、議員陳乙辰、賴淑娞、陳芳盈均派助理、秘書與民眾一起體驗電玩，並為選手加油。 張麗善縣長表示，雲林電競派對已連續舉辦四年，在設備與公信力口碑卓著，每年都吸引眾多電競好手參賽。今年共有來自包括香港、澳門等國內外五十八支戰隊參加「英雄聯盟爭霸戰」比賽，經過初賽，「張基亞洲人」、「PSGA」、「嘿皮DAY」、「徐紀玄武岩」四支戰隊進入四強，挑戰冠軍獎盃。 張縣長表示，縣府積極為青年朋友創造留在家鄉的就業、創業機會，在雲林安居樂業。電競產業具備世界競爭力，更是兼具科技、智慧、新創多元產業，透過為期二天的電競派對，展現縣府對推廣電競及智慧科技的具體行動，也讓電競迷享受電競樂趣。 張縣長表示，今年雲林電競派對以「全齡電玩 競在雲林」為主軸核心，展現電競的全齡化魅力，讓不同世代都能透過遊戲建立情感連結，達到終身學習與身心健康的目的，創造歡樂親子時光。歡迎民眾兩天來虎科大經國體育館，享受電競樂趣。 立委許宇甄表示，立法院於七月八日三讀通過《運動產業發展條例》修正案。電競產業不只是一種競技，更是就業機會，未來也會更多資源挹注支持電競產業，讓台灣能在電競產業發光發熱，成為世界焦點。 二零二五雲林電競派對「英雄聯盟爭霸戰」四強賽經過激戰，「PSGA」連續打敗強敵順利封王，「嘿皮DAY」屈居亞軍，「張基亞洲人」、「徐紀玄武岩」並列季軍，由副縣長謝淑亞頒發獎盃及獎金。 縣府新聞處表示，二零二五雲林電競派對明天將舉辦「電競名人論壇」，邀請電競教父施文彬帶領大家認識電競、參與電競、愛上電競。 並將舉行「網紅交流賽」,邀請電競網紅「MMD咪咪蛋」、「四蘋」與粉絲組隊作戰。「Just Dance 舞力全開 二零二五」電競競賽將集結全國舞林高手們一較高下。 另會場周邊配合一一四年全國運動會在雲林，設置「電競運動場」體驗區，共有多項虛擬運動項目及VR遊戲機台，豐富電競與虛擬運動體驗，提供民眾沉浸式體驗各項電競活動。 此次賽事由雲林縣政府主辦，虎尾科技大學、梵奧科技股份有限公司、UBISOFT協辦。華碩電腦、威世波公司、林帝公司、弘光科大國際電競產業中心、緻麗伯爵酒店、新天鵝堡桌遊、時光機、雲林縣肉品市場股份有限公司-雲饗豬、斗南玉山碾米廠、樂米工坊及嵩岳咖啡莊園、TGC等企業熱情響應。