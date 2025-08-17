富邦啦啦隊女神「泳池私照曝光」！南半球炸出包不住 粉絲暈爆：是仙女

娛樂中心／綜合報導 禾羽到聖地牙哥各處遊歷。（圖／翻攝自kimi_0531 IG） 台灣富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員禾羽（Kimi）近期受邀前往美國聖地牙哥，參加「教士台灣日」活動，代表台灣在舞台上演唱多首歌曲，炒熱現場氣氛。演出結束後，禾羽也順道享受美國之旅，並在社群平台曬出酒店泳池照，引發網友熱烈圍觀。 禾羽曬出一系列泳裝辣照。（圖／翻攝自kimi_0531 IG） 照片中，禾羽披著深色長髮，彎腰站在泳池邊，身穿藍、黃、橙色拼色比基尼，胸前以金屬環點綴，肩帶和手臂綁帶自然垂落，散發慵懶又性感的氣息。下身搭配低腰藍色三角褲，側邊鏤空編織設計完美勾勒纖細腰線與修長美腿。她半身浸在泳池水裡，甜美笑容與酒店露天泳池夜景相映成趣，充滿浪漫悠閒感。禾羽在貼文中幽默分享：「泳池也是很Chill，還有一個一直在水裡倒立的小孩。」 禾羽（舊名張雅涵）雖然工作繁忙，仍經常與粉絲分享日常。近日她在社群平台上傳的一系列比基尼辣照，至今已吸引4.3萬人按讚。照片中，她身穿藍綠黃拼色比基尼，上衣以大型蝴蝶結為亮點，胸前呼之欲出，肩膀及手臂綁帶增添俏麗感；下身低腰三角褲側邊鏤空剪裁，完美展現腰線與腿部線條。她也分享了前往加州聖地牙哥工作的私下生活照，展現輕鬆度假氛圍。 更多三立新聞網報導 央視5度誇「館長朝聖中國」！下秒畫面穿幫全崩壞…陸網狂酸：投機分子 小薰脫了！連兩天曬比基尼照…「挖空剪裁」大秀火辣S曲線 網暴動喊暈 李珠珢爆爭議！應援爆哭、亂穿球衣、站C位跳錯舞 挨轟：把台人當盤子 日本女星突自爆「已整形28次」！14歲就動刀：我停不下來 進化長相曝光