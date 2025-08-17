2025「外澳月夜．浪花市集」登場 8

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「外澳月夜．浪花市集」活動，在外澳沙灘熱鬧登場。（東北角風管處提供） ▲交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「外澳月夜．浪花市集」活動，在外澳沙灘熱鬧登場。（東北角風管處提供） 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的二O二五「外澳月夜．浪花市集」活動，8/16-8/17在外澳沙灘熱鬧登場，集結藝術、音樂與手作市集，邀請「阿秋派 Art Chill Vibe」藝術團隊、知名市集「好好手感微笑市集」，以及大東北角觀光圈產業夥伴共同策展，帶來結合地景美學與藝術能量的夏日沙灘盛會。 「外澳月夜．浪花市集」只到 8/17，錯過不再！邀請大家相約外澳沙灘，一起感受火舞燃燒夜空的感動。更多資訊請至「東北角觀光資訊網」或「東北角之友」粉絲專頁查詢。 活動自十六日下午三點半展開，市集區網羅創意手作、生活風格飾品與在地風味美食；藝術體驗區由阿秋派藝術團隊規劃人體彩繪、羽毛木板畫、玩印章與塗鴉等，邀請民眾用色彩留下專屬的浪花印記。 8/16 晚間的「浪舞月曲」音樂會，將由 Shawn 尚融、晨悠 CHENYO、張若凡、魏嘉瑩、吳汶芳、理想混蛋等人氣歌手與樂團接力開唱，在沙灘與海浪的節奏中編織浪漫樂章。 8/17 晚間七點三十分壓軸「島影舞浪」火舞藝術表演，更是此次活動最大亮點。由凡徒藝術表演團隊與即將成真火舞團攜手演出，以頭城漁村古老的牽罟文化為序幕，結合磅礡絢麗的火舞展演，在月光與浪潮交錯下，點燃沙灘夜空。主辦單位誠摯邀請全台遊客務必把握機會，親臨外澳現場欣賞這場震撼人心的火舞盛宴。 周邊宜蘭旅宿業者亦響應推出「住宿送好禮」活動，憑兌換券即可至現場參與市集與表演；現場另設有拍照裝置、藝術體驗券與限定紀念品，並提供接駁服務，讓旅客能輕鬆暢遊，沉浸夏日浪漫氛圍。 今年活動首次結合旅行社推出限定一日遊程「鐵道浪花小旅行」，從單車漫騎、牽罟體驗到在地景點導覽，最後回到沙灘觀賞音樂與火舞，讓遊客一次感受東北角的自然、人文與藝術風情。