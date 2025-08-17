記者李鴻典／台北報導 今年暑假，麗星郵輪 2.0 以文化為核心亮點，將台灣國粹霹靂布袋戲搬上探索星號，讓傳統藝術在國際航線上綻放新光彩。由跨越三代觀眾記憶的傳奇角色「素還真」領銜，攜手「葉小釵」、「一頁書」、「赦天琴箕」、「凜雪鴉」與「太黃君」等人氣角色，融合精緻手工操偶與電光舞台藝術，開啟一段跨世代、跨國界的文化航程，從台灣啟程直抵日本，讓經典再度發光。 霹靂布袋戲自1984年首播以來，憑藉細膩的操偶技藝、磅礡的劇情與獨樹一幟的美學風格，深植台灣觀眾心中。（圖／品牌業者提供） 麗星郵輪將台灣國粹霹靂布袋戲搬上探索星號。（圖／品牌業者提供） 霹靂布袋戲自 1984 年首播以來，憑藉細膩的操偶技藝、磅礡的劇情與獨樹一幟的美學風格，深植台灣觀眾心中。此次與麗星夢郵輪合作，不僅讓老戲迷重溫熟悉情懷，也讓國際旅客首次近距離感受台灣獨有的文化魅力。 廣告 廣告 素還真、葉小釵、一頁書聯手領航！霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台。（圖／翻攝自麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan） 素還真、葉小釵、一頁書聯手領航！霹靂布袋戲首度登上國際郵輪舞台。（圖／翻攝自麗星郵輪 2.0 StarCruises Taiwan） 8