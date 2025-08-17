血枕頭藏「神秘暗碼」…陸外送員急報警救人 結局神展開

大陸四川省樂山市一名外送員日前在一處大樓下發現一個沾有血跡的白色枕頭，上面用暗紅色液體寫著「110 625」字樣，機警的他立即報警，最終成功救出一名被困在民宿內超過30小時的女房東。 外送員在一棟大樓下發現「血枕頭」急忙報警。（圖／翻攝紅星新聞） 據《新華社》、《紅星新聞》報導，樂山市公安局市中區分局彭山路派出所表示，8月12日下午4時接獲外送員報案。值班警員楊祎帶領輔警潘俊丞、李俊豪迅速趕往現場，在樓梯角落發現了這個寫有疑似血跡數字的白色枕頭。 警方研判「110」為報警專線，「625」可能是房號線索。經查詢周邊酒店後，一名工作人員指出6號樓25樓有一家使用相同款式枕頭的民宿。警員抵達該樓層時，聽見房內傳出沉悶的撞擊聲，但敲門無人回應。 在取得物業提供的屋主電話後，警方撥打電話時聽見房內傳來鈴聲，但仍無人接聽。由於撞擊聲越來越密集，警方決定破門而入，在臥室發現一名虛弱的女子。 民宿女房東獲救後前往警局致贈感謝錦旗。（圖／翻攝紅星新聞） 這名女子是民宿房東周女士。她表示在8月11日上午打掃房間時，被風將臥室門關上，因門鎖故障且手機放在客廳而無法求救。在多次自救無果後，她咬破手指在枕頭上寫下「110 625」並丟出窗外求救。 8月15日，周女士特地前往彭山路派出所蟠龍前哨警務站致謝，她感動地說：「沒有警官們，我不敢想現在，可能就餓死在裡面了，真的太感謝了！」 延伸閱讀 鋪紅毯迎普丁、峰會未達停火共識 烏民眾怒批川普：在想什麼？ 「俄羅斯非常強大，烏克蘭不是」！川普：烏應與俄達和平協議 雙普會後美方立場轉變 華爾街日報：川普考慮向烏提供安全保障