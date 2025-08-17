中國「Z世代」女性熱捧百年「女書」

（德國之聲中文網） 在中國中部湖南省的一間工作室裡，一位老師手握毛筆，輕柔地書寫著一種獨特的文字。這種由女性在數百年前創造的秘密文字，如今正受到新一代年輕人的熱捧。 “女書”顧名思義，是“女性的文字”，起源於約400年前。在那個女性被禁止上學的年代，她們秘密學習漢字並將其改編成“女書”，通過書信、歌謠和刺繡等方式相互交流。 這種在湖南省江永縣偏遠寧靜地區代代相傳的文字，如今在中國各地受到新一代女性的歡迎，她們將其視為女性力量的象征。 21歲的學生潘勝文（Pan Shengwen 音譯）告訴法新社，“女書”為女性提供了一個安全的交流方式。“它本質上是為我們創造了一個庇護所，”她說。“我們可以表達自己的想法，向姐妹們傾訴，無所不談。” 與方正的漢字相比，“女書”的字形更為修長，形似柳葉。潘勝文說：“寫‘女書’時……你的呼吸必須平靜，這樣你的筆觸才能穩健。” 在類似Instagram的社交媒體“小紅書”上，“女書”這一話題標簽的瀏覽量已超過7350萬次，其中大部分內容都是年輕女性分享帶有“女書”圖案的紋身及其他現代藝術作品。 學生何靜瑩（He Jingying 音譯）告訴法新社，她是經母親安排來上“女書”課的，書寫“女書”給她帶來了“一種深沉的平靜感”。“感覺當毛筆觸及紙張時，一種力量就流入了你的身體。” 跨越性別的文化傳承 北京清華大學教授趙麗明告訴法新社，“女書”不僅僅是一種書寫系統，它代表了江永縣農村女性的生活經歷。研究“女書”已有四十年的趙麗明說：“那是一個由男性主導的社會。”她補充道：“她們的作品是在控訴這種不公正。” 由於“女書”是以當地的方言來讀的，這使得當地以外的中國人很難學習。 何月娟老師（He Yuejuan 音譯）表示，這種文字因其優雅和稀有性而受到越來越多的關注。她告訴法新社，自己經營的畫廊出售印有“女書”圖案的耳環和披肩等多彩商品。“它似乎備受推崇，尤其是在許多藝術類學生中。”作為一名江永本地人，何月娟說“女書”是她成長過程中“日常生活的一部分”。 在通過嚴格的考試後，她成為政府指定的12位“女書”傳承人之一，並獲得了教學資格。 一個小時車程之外，約一百名“女書”學習者擠在酒店房間裡，參加當地政府為推廣這一文字而組織的一個為期一周的研討會。