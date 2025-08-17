日女星自曝「整形28次」14歲就動刀 坦言停不下來：像奧運一樣想突破紀錄

日本34歲女星水澤愛里坦言自己整形過28次。（翻攝自IG＠ally_mizusawa） 日本34歲女星兼模特兒水澤愛里（水澤アリー）近日在綜藝節目上坦承，自己從14歲開始動刀，至今累積已做過約28次整形手術，她直言，整形對她來說就像奧運比賽，「想再刷新成績，所以停不下來」，直言至今「還在持續更新中」，震撼言論立刻引發日網熱議。 綜合日媒報導，水澤愛里在8月5日播出的《愛的鬣狗 season4》節目中，赤裸裸談及整形經歷。她形容自己對整形的心態就像「奧運比賽」，「每次都想要更好成績」，因此一再走上手術檯。對此，不少觀眾留言表示擔憂：「後遺症感覺會出現，真的不要太勉強」「已經有整形特有的臉感覺了」。 事實上，早在2013年她參加綜藝時，曾面對主持人明石家さんま與有田哲平的「整形」調侃，當時她仍否認，強調「是自然成長」。如今她反而大方承認，不僅公開表示14歲時就做了雙眼皮手術，甚至還分享過整形失敗的經歷，讓不少網友直呼「早就看出來了」。 水澤愛里曬出和愛犬的合照。（翻攝自IG＠ally_mizusawa） 除了節目告白外，水澤愛里近日也在Instagram曬出度假照，與愛犬「檸檬」一同入住北輕井澤的度假村，開心分享旅行日常。粉絲湧入留言：「美貌大爆發」「和愛犬同框超可愛」「看到你更新真的好開心」。 水澤愛里於1990年出生，在2010年以「第二個ローラ」之姿爆紅，憑著亮眼外型活躍於各大綜藝節目。近年她淡出螢光幕，轉型為一名女商人，並透露自己「一半時間住在海外」，從事連結日本與好萊塢的相關事業。 更多鏡週刊報導 普普會後立場急轉 川普棄停火！改推「烏俄永久和平協議」 嚇壞眾人！中國3歲女童「頭插15公分水果刀」 母親牽手淡定走進醫院 菲律賓選美皇后遭歹徒強押上車 遺體赤裸綑綁漂海上…死狀超淒慘