老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實

許多人嚮往退休後享受怡然慢活，好山好水的花東成為移居養生的夢想之地，然而卻有一位網友在長住台東池上、花蓮東里1年後，因現實問題選擇放手。她提醒，移居花東不能只報喜不報憂，點出「交通不便、生活成本高、租屋困難房價高、醫療資源不足」等4大親身經歷，分享給想移居花東的朋友。 想在花東安心老去，無奈面臨4現實問題 擁有2.3萬成員的公開社團「我在池上Long Stay的日子～淑如好棒棒，我的生活日記」版主表示，她在台東池上、花蓮東里長住1年，晨光總是透過稻浪向她道早安，晚霞又在山與海之間為她送行，生活悠閒愜意。 她本來以為，這樣的風景與人情足以支撐餘生生活，甚至真心想把日子種在山海之間，安心在此老去，卻仍不敵現實景況，因此決定將自己親身遇到的幾個問題，分享給想要移居花東的人參考。 1、交通問題 花東公路測速密集，包括台9線及台11線幾乎全線測速，長途開車的壓力非常大。且花東天然災害頻繁，包括地震、颱風或豪雨，常導致北迴、南橫、南迴公路中斷，淪為孤島，易有孤立無援的感覺。 2、生活成本偏高 大家以為花東偏鄉物價低廉，其實反而比西部高，即使是農產品也不例外；除非完全自給自足，否則日常採買和外食，都比西部生活有更高的支出。網友透露，她自己後來靠網購降低日用品開銷，但也意味著在地消費減少，推升商家成本、價格更難下降，形成惡性循環。 3、租屋困難與價格上漲 花東房源比想像中稀少，但需求又大，讓真正合適的房子不好找。她曾遇過不肖房東在收訂金後竟臨時附加條件，甚至有人開價3萬元，理由只是「反正你負擔得起」。 4、醫療資源不足 網友指出，花東醫資源相對缺乏，專科和醫療器械都有限，常需要跨鎮或跨縣就醫。例如池上沒有耳鼻喉科，只能跑到玉里、甚至花蓮市；婦科更是稀缺，有時必須開車1小時以上到台東市就診。而大醫院的科別也不全，部分科別每週僅看診1至2天。 網友認為，花東依然是她心中美麗所在，可是一旦從「旅行者」變成「長住者」，現實條件就必須仔細衡量。 搬到鄉下享慢活，「過日子」卻得經營 對此，有在地業者表示，許多人對東部抱持稻浪翻滾、蔚藍海岸、優閒生活的印象，殊不知生活不是「觀光」，在花東過日子是需要被經營的。點出移居花東，必須體認花東人口少、資源相對欠缺，「想過得好，要嘛願意花錢，要嘛有自己動手的能力。」 但另一方面，也因人心單純，居民更熱情友善，「彼此的日子是靠互相照應過的」。也強調較高的物價、較慢的生活節奏，換來乾淨健康的空氣、香甜清澈的山泉水，「這些在都市再有錢也不一定能擁有。」 不過對退休族來說，移居鄉下享受慢活或許是夢想，卻也不能不納入現實考量。 《好房網News》曾報導有對夫妻2017年退休，決定從台北搬到花蓮住，當時因兩人已年過65歲，高齡貸款不易，乾脆以500多萬元現金買下一間中古華廈。 只是夫妻倆移居花蓮才發現，當地醫療資源不足，甚至得回台北就診，且沒多久就遇到0206地震，讓他們決定搬回台北淡水買房。不過因購入花蓮華廈的時機點正逢房市高點，過了好長一段時間才解套。