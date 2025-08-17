犧牲烏克蘭？ 外媒傳普欽提6條件 川普改推「和平協議」

川普和普欽的峰會裡，究竟談了些什麼？根據英國金融時報引述與會人員談話，表示普欽提出的停火條件，包括要求烏克蘭讓出整個頓巴斯地區、並且承認克里米亞屬於俄羅斯，而且堅持烏克蘭不能加入北約等條件。烏克蘭總統澤倫斯基說，他拒絕普欽的提案，只是細節還是要等下週前往白宮見川普，才能了解。 外媒報導，俄羅斯總統普欽，在美俄峰會中提出六大停火條件。（圖／達志影像美聯社 美俄峰會未達成任何協議，儘管美方端出高規格禮遇，普欽仍提出六大停火條件，包括要求烏克蘭讓出整個頓巴斯地區、承認克里米亞屬於俄國、禁止烏克蘭加入北約等。CNN分析指出，普欽並非真心想停火，而是為前線爭取時間。烏克蘭總統澤倫斯基強調，任何關於領土的協議都必須有烏克蘭參與，並拒絕普欽的條件。美國時間18日，烏克蘭和歐洲領袖將前往白宮與川普會面，討論和平解決方案。 廣告 廣告 美俄峰會結束後，美國派出軍機伴飛俄羅斯總統普欽的專機，展現高規格款待。返回莫斯科的普欽心情愉悅，他表示這場峰會非常有效且及時，雙方討論了幾乎所有領域的合作，首要議題是在公平基礎上解決烏克蘭危機。根據路透社報導，普欽在會談中提出六大停火條件，要求烏克蘭讓出整個頓巴斯地區，包括頓內茨克和盧甘斯克，還要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄羅斯，並禁止烏克蘭加入北約、解除制裁等。 CNN記者Nick Paton Walsh分析認為，普欽仍想控制整個頓巴斯地區，這是俄軍積極搶佔但烏軍沒有退讓的區域。這幾週無成果的外交談判可能為俄軍爭取了更多時間，這正是普欽的勝利，因為他真正想要的就是時間。美俄峰會未能達成停火協議後，川普改變了策略，表示現在比起停火，達成和平協議是中止戰事更好的方式。峰會結束後，川普立即致電烏克蘭總統澤倫斯基，轉達普欽開出的新條件。 澤倫斯基在最新聲明中強調，任何涉及領土的談判都必須有烏克蘭參與。他將在美國當地時間周一再度前往美國與川普會面。外媒報導，這場協商還邀請了多位歐洲領導人參與，普欽開出的停火條件屆時將更加明朗。 德國總理Friedrich Merz表示，安全保障現在也被搬上檯面，這意味著需要協商如何與俄羅斯維持長久的和平。好消息是美國願意參與這樣的談判，而不是將責任推給歐洲承擔。川普口中的和平停火能否真正實現，下週的白宮會談將是關鍵。 更多 TVBS 報導 開出條件！傳普欽要求烏「退出東部兩州」 願凍結其餘前線 談了個空虛？ 美俄峰會2.5小時落幕 「雙普」有共識沒協議