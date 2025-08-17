COIVD19疫情爆發影響！111年旅行、航空、住宿業「有效稅率低」

111年疫情期間旅行、航空、住宿業等鼓勵與免稅所得等，有效稅率偏低。（圖／旅行示意圖、兆豐產險提供） 根據財政部所公布《111年營利所得結算申報統計專冊》各行業平均稅率及有效稅率狀況，在排除獨資、合夥組織，並將應納稅額及基本稅額納入考量後，整體營利事業平均稅率為19.29％，有效稅率為 17.12％。 財政部解釋，由於平均稅率是應納稅額扣除投資抵減稅額後之金額，除以課稅所得額，故企業若有投資抵減稅額，則其平均稅率將低於法定稅率20％。各行業中「研究發展服務業」平均稅率14.00％最低，主因該業下生物科技及醫藥相關營業人自111年起適用生技醫藥產業發展條例之租稅優惠。 「旅行及相關服務業」平均稅率14.31％次低，主因111年度仍受 COIVD19 影響，多數業者課稅所得額未達12萬元起徵點所致；「電腦、電子產品及光學製品製造業」17.58％及 71 中業「建築、工程服務及技術檢測、分析服務業」(16.78％)因投資抵減稅額占應納稅額比重較高，皆在1成以上，故平均稅率亦較低，皆不到18％。 有效稅率是以應納稅額扣除投資抵減稅額，並加計基本稅額與一般所得稅額之差額後之金額，除以全年所得額。根據稅法規定，全年所得額尚需扣除免稅所得、獎勵免稅所得及核定虧損扣除額等項目後，方可計算出課稅所得額。由於有效稅率之分母較大，可預期其數值會低於平均稅率。 各行業中「旅行及相關服務業」有效稅率7.67％最低，與受疫情衝擊，部分營業人虧損或未達起徵點有關。其餘較低者還有「不動產經營及相關服務業」9.06％、「航空運輸業」10.55％及「住宿業」10.73％等，主因其免稅所得、獎勵免稅所得及核定虧損扣除額等較多，故課稅所得額多不及全年所得額的半數，導致計算之應納稅額較低，有效稅率亦偏低。 整體而言111年度整體平均稅率較110年度微減 0.02 個百分點，89 中業有 38 個平均稅率呈現減少，37個增加，其餘為持平或無資料。而整體有效稅率較110年度增加 2.55 個百分點，其中29個中業較110年度下滑，53個上升，其餘為持平或無資料。 原始連結