朴寶劍高雄慢跑拍照地下榻飯店曝光！粉絲朝聖見面會「高流首個爬上3樓的藝人」台北加開快閃店

文 / 景點+ 張盈盈整理報導 韓國人氣男明星朴寶劍8月17日在高雄開粉絲見面會「Be With You」，8月16日抵台後便前往應援咖啡館、周邊商店親自現身見粉絲，讓粉絲驚喜連連，也紛紛預測朴寶劍週日早上會不會在高雄市區慢跑，果然有幸運粉絲在路上遠遠看店慢跑中的朴寶劍，沒有帶保鑣也沒有隨身助理，讓許多粉絲大讚高雄讓朴寶劍可以輕鬆進行私人行程，而朴寶劍也分享一張他在慢跑中對著鏡面拍攝的照片，這個地點也曝光，成為粉絲朝聖的寶劍同款打卡地！ 圖 / bogummy，以下同 據悉朴寶劍這次來台入住高雄洲際酒店，也有人目擊他週日下樓吃早餐，作風相當親民( 但此為私人時間，不可拍照，一般不建議打擾 )，而他慢跑的身影，也出現在中央公園周邊，讓不少住在那周邊的粉絲相當扼腕，很想目擊偶像在台灣慢跑的珍貴畫面！ 朴寶劍在粉絲見面會上與粉絲分享他在慢跑過程中所拍攝的畫面，是他對著暗色鏡面自拍的全身照，而這個地點就在文武二街、中正四路交叉口，想要朝聖寶劍同款打卡點的粉絲可要筆記一下了！ 在粉絲見面會上，朴寶劍還進行大繞場的環節，讓坐在樓上的粉絲相當驚喜，而且他繞場的範圍還到達３樓，是高雄流行音樂中心首次有藝人爬到3樓與粉絲近距離互動，讓粉絲大為驚喜感動！ 此外，有許多粉絲反應無法到高雄夢時代快閃店購買朴寶劍商品，台北也加開了快閃店，詳細資訊如下。 BE WITH YOU PARK