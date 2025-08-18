【本日焦點】新颱最快明早生成 最新預估路徑曝光／疑「老老照護」悲劇 嘉義夫婦陳屍家中／大阪道頓堀惡火2死4傷 一蘭拉麵遭波及

你今天好嗎？又有颱風將生成，台灣東邊海面的熱帶性低氣壓，最快明天將發展為颱風玲玲，目前估計對台無影響。嘉義疑似發生「老老照護」悲劇，八旬老翁平時與失智妻子相依為命，媳婦某天回家發現鐵門深鎖，破門後卻發現公婆已經死亡。南投2死山難，登山專家分享颱風季時登山的三大保命技巧，強調該撤就撤，決不戀戰。一起關注本日新聞。 氣象署指出，氣象署TD15今上午8時形成，最快明早發展為颱風玲玲，預計路徑往北移動，對台沒有影響。另一個低氣壓在海南島附近，未來也有機會發展為熱帶性低氣壓…詳全文 台灣東邊海面上的熱帶性低氣壓，最快明天上午會發展為颱風玲玲。（圖／中央氣象署網站） 八旬老翁遺體在二樓走廊被發現，失智的妻子則是倒在一樓客廳，警方初步判定可能因為老翁突然暴斃，導致失智的妻子無人照顧，有活活餓死的可能…詳全文 目擊者上午10時前先是聽到爆炸聲，隨後就看到烈焰，起火建物與知名店家唐吉訶德僅相隔約一棟建築物，當局出動直升機、消防艇，以及數十輛消防車…詳全文 赴陸禁團令至今5年半仍未解除，對岸業者透過社群平台等管道超低價攬客，重慶5天4夜行程不到台幣五千元，相當受歡迎，國內業界感歎大好生意白白送人…詳全文 國內首例租賃公司詐欺案件，涉案公司冒用個資、偽造文書製作假契約，將國道通行費和交通罰單轉嫁給不知情民眾，總計近20人受害…詳全文 專家雪羊發文指出，在夏天安排長程縱走，無可避免會與颱風季重疊，遇到各種惡劣天氣，上路前必須做好三重保險，包含密切注意天氣、提前判斷紮營避難以及選用堅固帳篷。雖然這起山難的路線訊號點確實不多，若當時提前推估隊伍在颱風來襲的位置，選擇撤退或躲避，時間上來說，還綽綽有餘…詳全文 南投縣信義鄉可樂可樂安山發生山難，陳男、詹女失溫死亡，8歲男童自行報警求助獲救。（圖／翻攝畫面／中央社） 本屆共有16個國家、280支隊伍的機器人，在三天內比拚足球、田徑、乒乓球等項目，還有分揀藥品、搬運材料等專屬任務，在最後一天壓軸的100公尺賽跑，由地主北京的「天工」奪冠。這次的機器人奧運比賽，堪稱是機器人零組件的「全面比拚」，在AI等技術快速進步下，讓這場運動會得以實現…詳全文 謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。 Yahoo 新聞編輯團隊 365