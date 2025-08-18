尪出軌多次還劈5腿，她忍30年終於覺醒！該守住正宮位置或痛快放手…劉黎兒2情境剖析不同結局

Q：我是秋琴，今年54歲，老公60歲，結婚30年，育有29歲長女、28歲兒子及27歲女兒。大女兒婚後育有一子，現在跟我們一起住，小女兒剛結婚，兒子則是單身在南部。我最大煩惱是丈夫長年偷吃，我確切知道的就有2次，最嚴重是3年前他又開始了，找徵信社調查發現他劈了五腿，我實在受不了，搬回娘家住，不知情的父母還很開心我能陪他們。 最近，我覺得這樣下去不是辦法，找律師提出要協議離婚，他覺得我認真了，居然當場下跪，苦求我回家重新開始。我其實也無法下決心，打算跟他回家，但要求他徹底分手，他卻說其中一個女人因工作關係無法馬上切乾淨，我真的不知道要如何面對這局面？ 我婚後連生3個孩子，結婚10年才知他有偷吃癖，當時他跟一個女人7年婚外情後分手，我很震驚，首次知道自己的丈夫原來是這種人！婚後16年時，他又跟一個到台南出差時認識的女人搞在一起，我發現後打電話給對方，後來因兩地相隔，也就分手了，算是自然消滅。其後還有第3次、第4次，我隱約知道，但孩子還沒成年或獨立就沒去追究！ 直到3年前發現他劈腿5人，燃起我的憤怒，徵信社報告顯示有3人已婚，1個離婚，1個職場未婚同事，現在兩人還因工作一起出差去外地，想了就無法平靜。而且老公說無法分手的女人就是她，顯然沒想放棄他的艷福；但我也想過，即使離婚我也無法覺得痛快，因為結婚30年來，他對妻兒還不錯，按時拿錢回家，也會帶全家去旅行，一家人擁有許多美好回憶，我也不想讓這些回憶變色！ 我這次實在想一一找那些女人攤牌，揭穿她們不過就是被劈的5人之一，這樣她們應該會識相離開吧，但我也怕這樣做，老公會生氣！ 3個孩子裡，兒子是反對我離婚的，他覺得老爸現在也60歲了．再不久就玩不動，既然還是以我為重，我沒必要輕易放棄正宮地位。大女兒則覺得我如此吞忍，每天都在想像老公偷情，離婚才是正途。小女兒則不想面對此事，她覺得自己剛結婚，跟我聊老爸的婚外情，會讓她喪失對婚姻的信心。我不知道該聽兒子、還是聽大女兒的？ 若惦念30年感情，就吞忍等待天晴 A：秋琴好，辛苦了，很多女人也面臨妳進退維谷的狀態，至今妳已經忍耐多年，或許妳是那種能容忍丈夫外遇的女人，這大概也是妳兒子勸妳不要離婚的原因。他也是男人的想法，認為妳過去能忍，再稍微忍一下也沒關係，反正妳有正宮的優勢，居於現實，還能維持當下優渥的生活。 假如真的不想離婚，妳就繼續睜一隻眼閉一隻眼，今後只要多回想過去全家和樂融融的場景，也不斷多跟妳先生一起分享這些美好回憶，或撒嬌要他多帶妳去旅行，建構未來新的美好回憶。 既然妳還惦念跟他30年的生活與感情，那就別在乎他人看法，因為每對夫妻都有屬於自己的相處方式，不是外人所能理解的，也不需要外人看法來左右。 餘生不想活在猜忌中，就勇敢放手 另一方面，妳先生實際上也沒打算跟小五未婚女分手，如妳所說，單單想到他們現在還一起出差就痛苦，你不離婚，未來日子裡也同樣無法清爽痛快的，這就是女兒認為妳該離婚的原因所在吧！ 妳女兒以同為女人立場，覺得老爸到這最後關頭還要求讓他留住一個女人，公然要求妳接受他享齊人之福，根本不顧妳的感受，誰都很難接受！因為一直都跟你們同住的大女兒，或許比妳自己更了解自己，她大概不認為妳真能不離婚而繼續吞忍下去！ 還有一點，妳必須注意的是，或許妳先生真如兒子所說，再幾年他就玩不動了，但也有可能他到80幾歲還不斷偷吃；妳女兒也是心疼妳才54歲，還有大好青春，如果現在離婚，可以另外開拓另一個新的美好人生。 而且看來妳還有不錯的娘家，也能成為妳的後盾，妳若還繼續觀望，期待先生幾年後搞不動，妳的大好日子也都葬送在氣憤他跟年輕女人出差外遊的想像中，又不敢過問，整個人就會越來越萎縮。 當然，要離婚需要勇氣與準備（掌握他的資產有多少等），妳不想改變現狀也可以理解，但要有警覺，無法忍受時就要早點確保自己的青春與人生！ ★夫妻、親子、家庭、退休、空巢期、心事…中年後的人生疑難雜症，歡迎私訊幸福熟齡粉專，將有機會獲得劉黎兒老師以專欄形式回應 更多幸福熟齡文章 94歲張忠謀出賽「比橋牌」！牌齡逾70年曾對戰巴菲特、比爾蓋茲…鍛腦力、抗失智「還有這些方法」 57歲沈玉琳親證罹「血癌」！急性白血病8成患者是中壯熟齡…初期像感冒「出現4症狀」