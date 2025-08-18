台灣壽司郎 《葬送的芙莉蓮》聯名開跑，直擊台北中華路店裝潢、聯名餐點、限定周邊開箱

2025年8月18日 星期一 下午4:00:14 [台北標準時間] Panda 台灣壽司郎與 《葬送的芙莉蓮》首次聯名活動今（18）日正式展開，本次聯名特別設計四款限定餐點，還有限定周邊商品同步登場，帶領粉絲在味蕾與回憶之間展開一段充滿故事的旅程。 今日本站獲邀前往現場開箱，接下來將帶讀者直擊西門町中華路店主題裝潢、限定周邊商品及餐點。 抵達中華店，在門口即可看到已換上本次聯動的裝飾，等待區也有芙莉蓮一行四人陪伴粉絲，進入用餐區更是可看到經典寶箱怪！ 在吧台區、多人座位區也都換上了視覺主題桌面佈置，吧台區可以看到 Q 版人物裝飾；多人座位區則是正比角色，能否坐在有主推的座位區就看運氣啦！ 每一款餐點，都是一段旅程的縮影。本次聯名特別設計四款限定餐點，皆蘊含著角色的情感與故事，讓粉絲在品嚐美食的同時，彷彿走進芙莉蓮的旅途，感受她與夥伴們的羈絆。 每款餐點皆隨附「角色插卡」，凡點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡 1 張，全台限量，送完為止。 本次聯名活動期間，也將以波段式推出多樣限定周邊商品，等待粉絲來店收集！ 8 月 18