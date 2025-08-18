橫濱中華街掛台灣國旗！中國遊客要求店家撤下 老闆霸氣「把他轟出去」

橫濱中華街是日本乃至亞洲最大的唐人街。（翻攝自日本旅遊國家局官方網站） 一名中國網友7月時到日本橫濱旅遊，他行經中華街時，發現一家店外觀掛滿中華民國國旗，他見狀便上前理論，要求店家撤下。結果被老闆無情驅趕，他事後發文要廣大中國網友「避雷」這家店。文章被轉發到Threads上，引起熱議。 一名中國遊客到日本橫濱旅行，在中華街看到一家店外掛滿中華民國國旗，進店跟老闆理論。（翻攝自抖音） 一名中國網友8月3日在「抖音」上發文，表示自己7月22日到橫濱中華街覓食，過程中發現一家店舖外頭掛滿了中華民國國旗，該名中國遊客便進入店內，和老闆理論，甚至要求對方撤下外面的國旗。結果他遭到老闆無情驅趕，讓他氣炸表示，「我做不了什麼，我只能在網路發聲，讓大家少去。」 貼文被轉發到社群平台Threads上，底下網友紛紛叫好，「這招厲害可以直接阻擋小粉紅入場」「小粉紅又心碎了」「要發神經在自己中國國內發就好 不要在別人國土內撒野」「這家不會有中國人去了 那應該生意很好。」 橫濱中華街位於日本神奈川縣橫濱市中區山下町一帶，根據維基百科資料指出，1859年至今具有超過160年歷史的華人居住區，屬於俗稱的「唐人街」。橫濱中華街是日本乃至亞洲最大的唐人街，與神戶南京町、長崎新地中華街一起並稱為日本的三大中華街。 更多鏡週刊報導 阿拉斯加峰會重大突破！ 普丁同意烏克蘭可獲「類北約第五條款」安全保障 柯文哲親筆便利貼「命彭振聲加速京華城案」 黃國昌回應了 大阪道頓堀驚傳火警！2人送醫 黑煙竄天遊客驚慌圍觀