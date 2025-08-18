〔開箱影片〕42坪高質感輕奢混搭宅，海量收納滿足興趣富翁的收藏需求，用奢石與訂製家具打造高訂質感空間

編輯 游芷涵｜圖片提供 銘家室內設計 點擊下方影片，用5分鐘看「高訂輕奢宅」的精彩設計▼ 今天要帶大家來開箱一個42坪現代混搭宅，屋主是即將結婚的新婚夫妻，也是有非常多音響及黑膠唱片的發燒友。快跟著小編一起來看看吧！ 玄關 1. L型櫃體 一進門，即可看見許瓊櫻設計師幫屋主打造的L型櫃體。這是一個污衣櫃和鞋櫃組成的收納櫃，裡面放置了屋主自己買的精品鞋盒。經過規劃整合後，讓屋主的收藏可以一目了然，同時旁邊結合污衣櫃和封閉式的鞋櫃，增加實用機能。 2.弧形牆面+置物平台 再往裡面走，轉角映入眼簾的是以藝術軟石貼附的弧形牆面，這裡加上一盞屋主自己挑選的燈具，光線讓材質看起來更有魅力，同時規劃一個小的置物平台，屋主回家後可以把鑰匙或雜物隨手置放在這個區域，非常便利！ 餐廳 柔弧線條 × 精美備餐檯 從玄關進來後會先經過餐廳～屋主雖然很年輕，但他們選用了圓形的餐桌，餐桌後面有規劃一個非常漂亮的備餐檯，以奶油白作為基底，底部是大理石，並以軟燈條打出質感。除此之外，設計師在立面的造型上，更加上導圓角的設計，呼應整體空間的弧形設定，在內側貼上髮絲紋金屬美耐板，增加質感。 客廳 1.去電視牆 客廳強調靈活且自由度高的設計，屋主蒐集了很多非常頂級的音響，由於空間感的考量，設計師選擇拆掉一面牆，將原本的4房改為3房，取消電視牆的設定，在地面上設置石材平台可置放音響，並利用投影布幕搭配高度163公分的音響設備。這樣有效降低壓迫感，也讓整個空間看來更加通透！ 2.酒櫃+隱藏門+黑膠唱片櫃