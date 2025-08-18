上新！“总台文创·大师系列”常沙娜首发文创产品发布 CMG文创新品大会启动

8月18日，“总台文创·大师系列”常沙娜首发文创产品发布会暨CMG文创新品大会启动仪式在北京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，著名设计家、艺术家、教育家常沙娜，甘肃省委常委、宣传部部长张永霞等出席活动。 中央广播电视总台编务会议成员彭健明在致辞中表示，“总台文创”从中华文化遗产中不断汲取灵感和养分，将总台精品节目中展示的文化精髓创造性转化为人民群众生活中的日用品、艺术品、纪念品，广受欢迎，已经成为总台一张“靓丽的新名片”。本次活动不仅是总台文创新品的一次集中亮相，更是推动“内容—产品—平台—生态”一体化发展，构建总台文创产业新格局的务实之举。未来，期待与更多地方政府、企业、高校和文化单位加强合作，整合资源，互利共赢。 △中央广播电视总台编务会议成员彭健明 全国政协委员、中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣在致辞中表示，“总台文创”作为总台内容价值转化的重要平台，正在不断释放优质文化资源的时代潜能。“总台文创·大师系列”的推出，是一次兼具文化使命感与时代感的重要实践，这种连接让传统文化焕发出一种更持久的生命力。中国国家画院作为国家级美术创作研究单位，希望积极参与总台文创事业的发展与建设，在更广阔的维度上与总台携手，探索中华美学精神的当代表达与传播路径。 △全国政协委员、中国国家画院院长、中国美术家协会副主席刘万鸣 “总台文创·大师系列”是中央广播电视总台依托“思想+艺术+技术”融合传播优势推出的战略性文创工程。该系列专注与中国美术、工艺、设计等领域的大师合作，通过产业落地的形式，将中华优秀传统文化与当代艺术语言深度结合，打造兼具文化内涵、艺术价值与收藏价值的国家级文化IP。 活动现场展示了常沙娜首发文创产品中的两款新品——金丝琅彩画《金马送福》和《龙凤天华》系列丝巾。《金马送福》以莫高窟壁画中的白马形象为灵感，将创新铜本金丝琅彩工艺与敦煌艺术相融合，展现独特的文化内涵与艺术魅力；丝巾的图样源于常沙娜为大阪世博会中国馆创作的主视觉《龙凤天华》，融合敦煌吉祥纹样与多项非遗工艺，展现“龙凤呈祥、和合圆满”的美好愿景。 △常沙娜工作室创始人黄炫梓介绍“总台文创·大师系列”常沙娜首发文创产品 “总台文创”文化节目联名、文旅生活、航天军事、传统节日四大系列新品同日发布。《中华考工记》联名景泰蓝凝聚匠心技艺；《花开中国》的悠远意境化作陶瓷杯盏；《衣锦天下》的经典纹样跃上现代织物；《非遗里的中国》打造的乌木沉香器独具匠心；《CMG童声歌会》的金话筒见证孩子们的成长；《味道》的千滋百味融入总台的咖啡、霍州年馍和五常大米；《你好时光》的治愈气息被注入咖啡杯；《窗外是蓝星》的宇航兔软萌灵巧；《CMG看点》“以梦为马”丝巾礼盒承载着对未来的美好期许；总台纪念系列洞洞包一秒搭出时尚创意；二十四节气系列产品让四季诗意与现代设计双向奔赴；总台首部精品短剧集《奇迹》的逐梦系列产品把深圳45年的壮阔与温度放入掌心；老凤祥的七夕新品《爱印》金饰蕴含着中国传统的爱意表达。 △张同禄先生之女、珐琅张直系传承人、北京工艺美术大师张颖分享《中华考工记》联名文创产品 为进一步发挥总台的融合传播优势，共创“媒体”和“文旅”合作新样态，总台文创将整合政府、企业、高校等多方资源，举办一系列CMG文创新品大会活动，打造全国首个聚焦“城市赋能”和“产业链整合”的国家级文创产业平台。 活动现场，中国国际电视总公司所属中视实业集团有限公司与老凤祥股份有限公司、敦煌文旅集团有限公司、东莞实业投资控股集团有限公司、常沙娜工作室、张同禄珐琅文化艺术有限公司签署合作协议，在艺术设计研发、供应链体系建设与区域文旅协同等领域开展合作，为“总台文创”构建全链条协作机制、拓展全国布局注入新动能。 中央广播电视总台编务会议成员周振红，中国国际电视总公司董事长姜海清，广东省东莞市委书记韦皓，文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄，广东省委宣传部副部长陈晓建，甘肃省委宣传部副部长李晓君，甘肃省酒泉市委常委、敦煌市委书记王彦群，广东省汕头市副市长李钊出席活动。中央广播电视总台相关部门负责人，以及总台文创合作企业相关代表参加活动。 （摄影：朱岩 肖宇坤）