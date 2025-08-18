登山險、海域險網路也能投 金管會：保障事故醫療與緊急救援費用

金管會提醒，民眾如果探索山海祕境時，記得投保登山險、海域險，為自己多一層保障與防護。（圖／翻攝畫面） 台灣四面環海且山林群聚，海洋資源豐富、群山生態多元。適逢暑假期間到來，金管會提醒民眾，在「遊山玩水」時不要忘記謹慎評估透過保險移轉可能面臨的風險，確保自身的權益。 金管會表示，配合行政院「向山致敬」、「向海致敬」政策，已請產險公司完備「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」等專屬保險商品，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險所承保之意外事故保障外，特別針對民眾從事登山或特定海域活動時可能面臨之特定事故，如登山活動造成之中暑、高山病、凍傷等；或從事特定海域活動造成之潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等所致死亡、失能及醫療費用損失，提供保險保障。 金管會表示，民眾也可以衡酌自身需要選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因登山或海域活動發生事故所支出之搜尋費用、救護費用等，以獲得更完整保障。 依產險公會資料顯示，海域險保險期間以日計算，最長可保30天，1人即可投保，可以保障的活動包含參加海域活動，如衝浪、獨木舟、潛水等，如果發生事故，保險公司可以給付身故或喪葬費用保險金、失能、實支實付醫療保險金、緊急救援費用保險金包含搜尋費用、救護費用與遺體移送費、死亡、失能及傷害醫療。 登山綜合保險則是保障期間，登山死亡及失能、登山醫療保險實支實付及登山緊急救援費用。據統計去年登山險承保人數16.2萬人、保費收入2126萬元；今年前3月承保人數2.3萬人、保費收入416萬元。 為提高民眾投保便利性，金管會也已開放登山及海域活動綜合保險之網路投保業務。金管會再次提醒，民眾於從事登山或海域活動前，除應注意安全及做好充足的準備外，也可事先投保相關保險商品，以協助移轉風險，在多一層保障及多一層防護下，怡然悠遊山海。 原始連結 看更多 CTWANT 文章 和爺爺爬山遇難！8歲童自救獨自倖存 他感嘆：大人都可能會崩潰 她見男友1行為叫服務生超討人厭 好心提醒被回：我付錢就要好好服務我 15歲少年數十刀砍死「醫師爸」 爽玩1天才自首：我殺了我爸